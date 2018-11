„Das war so nicht geplant"

Auch das Geld, dass er jetzt verdient und in der Bundesliga ein Mehrfaches sein dürfte von der Summe, die er zuvor als Co-Trainer in der 3. Liga verdiente, hat nicht viel verändert. Keine teure Uhr hängt an seinem Arm, die Urlaubshotels haben nicht mehr Sterne. In Luxus investiert Horsch seine neuen finanziellen Mittel nicht, wie er sagt: „Ich bin froh und dankbar, dass ich in Findorff in meinem eigenen Haus wohnen darf. Luxus ist für mich in diesem Job, Zeit mit der Familie zu verbringen." Angefangen hat Horsch als Jugend-Trainer beim VfL 07 Bremen. Große Unterschiede zwischen der Bundesliga und dem Amateur-Fußball sieht er nicht. Warum das so ist, verrät er im Gespräch mit Mein Werder.

