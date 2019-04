Das war nicht das wahre Werder-Gesicht

Nach drei Niederlagen in einer Woche ist Werders Europa-Traum wohl geplatzt. Die Enttäuschung ist groß, doch trotzdem sollte man die vielen positiven Momente dieser Saison nicht vergessen, meint Christoph Bähr.

Im Fußball geht alles ganz schnell - schon klar. Erfolge von gestern zählen heute nichts mehr - auch richtig. Trotzdem sollte man sich jetzt die Zeit nehmen und zumindest ein paar Tage zurückblicken. Da war ganz Bremen voller Vorfreude auf dieses große Pokalhalbfinale gegen die Bayern. Eine Stadt trug Grün-Weiß und versank in Euphorie. Die harten Jahre des Abstiegskampfes waren plötzlich ganz weit weg.

Nur drei Tage nach diesem besonderen Abend kann doch nicht alles schlecht sein. Natürlich war die 1:4-Pleite in Düsseldorf richtig bitter und die Leistung der Mannschaft war richtig schwach. Durch drei Niederlagen in einer Woche hat Werder seine Chancen auf die Europa League nahezu komplett verspielt, das tut weh. Was für harsche Kritik sich nun aber in den sozialen Netzwerken über Spieler und Verantwortliche ergießt, ist einfach nur grotesk. Da soll der eine möglichst sofort verkauft und der andere durch einen Spieler des Gegners ersetzt werden.

Das hat diese Mannschaft nicht verdient, und überhaupt: Die Niederlage in Düsseldorf darf keinesfalls als Gradmesser für irgendetwas dienen. Jedem, der die Mannschaft ein bisschen kennt, muss doch während des Spiels klar geworden sein, dass das auf dem Rasen nicht der wahre SV Werder war. So wie die Bremer zuvor in der Rückrunde aufgetreten waren, hätten sie sich niemals derart von den Düsseldorfern vorführen lassen, doch diese Partie war eben außergewöhnlich. Nicht einmal drei Tage Zeit hatten die Werder-Profis, um das hoch emotionale Pokalaus samt unberechtigtem Elfmeter zu verarbeiten. Die Bayern übrigens dürfen noch bis Sonntagabend regenerieren, aber das nur am Rande.

Noch kein Spitzenteam

An dieser körperlichen und mentalen Mammutaufgabe sind die Bremer gescheitert, das ist nur menschlich. Sie sind eben noch kein Spitzenteam, das englische Wochen mit K.o-Spielen zur Genüge kennt. Aber sie können an guten Tagen spielen wie ein Spitzenteam. Das hat vor allem die Rückrunde bewiesen, in der Werder – auch das sollte man jetzt nicht vergessen – 14 Pflichtspiele am Stück ungeschlagen blieb. Das Saisonziel Europa League werden die Bremer höchstwahrscheinlich trotzdem nicht erreichen. Das liegt ein bisschen an der Niederlage von Düsseldorf und noch mehr an den verschenkten Punkten in Spielen gegen Abstiegskandidaten.

Aber mal ehrlich: Dass das Saisonziel sehr ambitioniert war, wussten doch alle von Anfang an. Und ein ambitioniertes Ziel kann man eben auch verpassen. Werder durfte immerhin lange von Europa träumen und wird am Saisonende besser dastehen als in der vergangenen Spielzeit, die mit Rang elf endete. Werder wird zudem auf eine starke Pokalsaison mit Siegen in Dortmund und auf Schalke zurückblicken können, die mit einem echten Spektakel gegen die Bayern ausklang. So schlecht ist das alles nicht.