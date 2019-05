Das Tief beim Erzrivalen dauert an: Auch in der nächsten Saison spielt der HSV zweitklassig. Ex-Aufsichtstratschef Manfred Ertel machte im „Abendblatt“ für diese Entwicklung nun den SV Werder verantwortlich.

Es waren wilde Wochen im Frühjahr 2009: In 19 Tagen und vier Spielen machte Werder dem Erzrivalen vom Hamburger SV die Hoffnungen im UEFA-Cup genauso zunichte wie im DFB-Pokal, dazu verpasste man dem einstigen Bundesliga-Dino einen Dämpfer in der Liga. In Bremen erinnert man sich an diese Zeit als die der Papierkugel, der Glanztaten Tim Wieses und der Wegbereitung für den bis dato letzten Titel der Vereinsgeschichte, den DFB-Pokalsieg vor zehn Jahren.

In Hamburg ist die Geschichte eine ganz andere: Dort gelten die Derbywochen, während derer die Nordrivalen wenig zu lachen hatten, gar als Wurzel allen Übels. Das sieht auch Ex-HSV-Aufsichtsratsboss Manfred Ertel so. „Bernd Hoffmann hat mal gesagt, das sei der Urknall des Niedergangs gewesen“, erinnert sich Ertel im Podcast des „Abendblatts“ – und stimmt dieser Diagnose zu. „Nach den Werder-Wochen wurde Martin Jol, einer unserer besten Trainer, vom Hof gejagt“, erklärt Ertel die Nachbeben des Bremer Triumphzugs. „Und dann begann auch noch das Zerwürfnis mit Dietmar Beiersdorfer.“ Seitdem gehe es eben auch dank Werder mit den Hamburgern bergab: „Ich glaube, das war der Grundstein der Krise, an der der HSV bis heute zu knabbern hat.“

