Das Trio wird offensiver

Das Mittelfeld-Dreieck aus Philipp Bargfrede, Maximilian Eggestein und Thomas Delaney war in der Vorsaison das Bremer Herzstück. Mit dem Delaney-Abgang möchte man bei Werder auch den Stil anpassen.

Zwei Mittelfeldspieler musste Werder im Laufe der Woche ziehen lassen: Für Jerome Gondorf ging es etwas überraschend nach Freiburg, Thomas Delaney schloss sich Borussia Dortmund an. Dass für zwei Spieler, die als Stamm- oder Kaderspieler durchaus wichtig waren, Ersatz kommen soll, verwundert wenig.­

Etwas erstaunlicher war die Rollenbeschreibung, die Frank Baumann der Öffentlichkeit mit auf den Weg gab. Einen Teil der etwa 20 Millionen Euro Delaney-Ablöse werde man „sicher noch in einen defensiv-orientierten zentralen Mittelfeldspieler stecken“, versprach Baumann. Dazu sei man ebenfalls „auf der Suche nach einem zentralen offensiven Mittelfeldspieler, der eine gewisse Kreativität mitbringt."

Der Kader entwickelt sich mit der Spielidee

Manchen überrascht die Ankündigung eines neuen kreativen Kopfes für das Mittelfeldzentrum: Ein Eins-zu-Eins-Ersatz sähe trotz der angekündigten Defensivverstärkung anders aus. Delaney war ein Allrounder, der mit Zweikampfhärte, Kopfballstärke und Tiefenläufen überzeugte. Auch Gondorf brachte sich vor allem über läuferisches Vermögen und das schnelle Spiel mit wenigen Kontakten ein.

Andererseits spricht Baumanns Ankündigung für eine bereits angestoßene Umstrukturierung des Kaders, die in Florian Kohfeldts erster Sommerpause als Cheftrainer richtungsweisend für den Fußball der neuen Saison sein dürfte. Zugänge wie Yuya Osako oder auch Kevin Möhwald deuten mit ihrem Fähigkeitenprofil darauf hin, dass Kohfeldt Werder noch stärker in Richtung eines offensiven Kombinationsfußballs entwickeln möchte. Ein zusätzlicher Spieler im Zentrum, der im Aufbauspiel die Schlüsselspieler Max Kruse und Niklas Moisander entlastet, kann dabei nur guttun.

Konkurrenz für Möhwald und Bargfrede

Im neuen Mittelfeld dürfte Dauerbrenner Maximilian Eggestein weiterhin gesetzt sein. Auf der Sechserposition steht mit Philipp Bargfrede ein etablierter Profi zur Verfügung. Bargfrede wird einen neuen Konkurrenten erhalten – der allerdings wäre wohl zunächst in der Rolle des Herausforderers, der seine Spielminuten dann erhalten könnte, wenn der Ur-Werderaner aus Gründen der Belastungssteuerung geschont wird. Anders sieht es auf der zweiten Achterposition aus. Hier dürfte sich ein offener Zweikampf entwickeln – zwischen Möhwald, der seine Leistungen aus Nürnberg mit in die Bundesliga tragen möchte, und einem neuen Kreativen.

Ein klassischer Zehner dürfte damit nicht gemeint sein – auch, wenn manch einer auch heute noch nostalgisch von einer Diego-Rückkehr träumt. Für Präsenz im Zehnerraum ist bei Werder in der Regel Max Kruse zuständig. Deutlich wahrscheinlicher ist ein weiterer vielseitiger Achter, der sich in den Zwischenräumen wohlfühlt und sich mit seinem Passspiel aus verschiedenen Situationen gefährlich vorne einschalten kann.

Zeit also, sich auf dem Transfermarkt umzuschauen: Welche Kandidaten werden mit Werder in Verbindung gebracht? Inwiefern erfüllen sie das Anforderungsprofil? Und welche Spieler könnten im Sommer auf den Markt kommen, die zur Bremer Leerstelle auf der Acht passen?

(Hinweis: Mit dem Österreicher Peter Zulj haben wir einen denkbaren Kandidaten, der das Anforderungsprofil erfüllt, neben weiteren Ideen für die defensivere der beiden vakanten Mittelfeldpositionen bereits hier vorgestellt.)

Ruhe in der Gerüchteküche

Viele Namen kursierten in den letzten Monaten nicht zu offensiv ausgerichteten Mittelfeldspielern, die Werder auf dem Radar haben sollte. Noch dazu passen die meisten nicht in das Profil des zusätzlichen Kreativen: Viktor Claesson vom russischen Spitzenklub Krasnodar ist eher eine hängende Spitze, Godfred Donsah von Bologna überzeugt eher mit seiner Laufstärke.

Der einzige bereits gehandelte Spieler, dem die Rolle vorbehaltlos zuzutrauen wäre, ist Mason Mount: Der hochbegabte Spielmacher des FC Chelsea bringt jede Menge Spielwitz und technische Klasse mit, seine Standards sind ebenso gefährlich wie seine Distanzschüsse. Mount ist mit 19 Jahren ein Talent, das ähnlich wie einst Kevin de Bruyne über jede Menge Potential verfügt, aber noch einen gewissen Feinschliff benötigt. Bei der U19-EM 2017 war er zum besten Spieler gewählt worden. Ob am Bremer Interesse, von dem die „Sun“ berichtete, allerdings allzu viel dran ist, bleibt fraglich: Mount wäre wohl ohnehin nur leihweise zu haben, außerdem möchten die Londoner in der Vorbereitung testen, ob Mount bereits für die eigene erste Mannschaft taugt.

Grundsätzlich ist die Frage, in welche Richtung sich die Tranferpolitik Baumanns weiterhin entwickelt. Bislang sprechen Transfers wie der von Osako oder auch Martin Harnik eine eindeutige Sprache: Wichtige Positionen möchte man gern von Spielern besetzt sehen, die die Liga kennen. Sollte man auch für das zentrale Mittelfeld in der Bundesliga auf der Suche sein, könnte Janik Haberer vom SC Freiburg gut ins Konzept passen. Der U21-Europameister von 2017 ähnelt mit seiner Vielseitigkeit und seinem enormem Spielverständnis Maximilian Eggestein: Haberer kann vom Sturm bis zur Sechserposition alles spielen, ist taktisch hervorragend geschult, technisch gut, laufstark und handlungsschnell. Bis 2020 ist der 24-Jährige noch an die Freiburger gebunden. Ein Schnäppchen ist mit den Breisgauern wohl nicht zu machen, aber angesichts des Bremer Transferüberschusses wäre eine Verpflichtung wohl zumindest denkbar.

Eine andere Variante wäre diejenige, die sich schon bei Delaney, aber auch Jiri Pavlenka oder Ludwig Augustinsson bewährt hat: Mit Leistungsträgern guter Vereine aus kleineren europäischen Ligen ist Werder zuletzt gut gefahren. Auch hier ergäben sich zahlreiche spannende Varianten, deren Realisierbarkeit sich über den Sommer auch noch in die eine wie die andere Richtung verändern könnte. Eine hochinteressante Option könnte Alejandro Pozuelo darstellen: Der 26-Jährige Spanier, derzeit in Diensten des belgischen Europa-League-Teilnehmers KRC Genk, gilt als Prototyp eines modernen Verbindungsspielers in den Halbräumen. Anders als der 1,86 Meter große Haberer wäre Pozuelo mit 1,72 Metern und eher schmächtiger Statur wohl niemand, der mit Körperlichkeit und Kopfballstärke punktet – aber ein enorm talentierter Spieler für eine Stiländerung. In Belgien hat Pozuelo, der als Ergänzungsspieler bei den einst enorm ballbesitzorientierten Außenseiterklubs Swansea City und Rayo Vallecano erste Profierfahrung sammelte, zu einer gewissen Konstanz gefunden und glänzt als Ideengeber, vorzüglicher Kombinationsspieler und gelegentlicher Mannschaftskapitän. Auch Pozuelo, der noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, wäre trotz durchschnittlicher letzter Saison durchaus eine für Bremer Verhältnisse enorme Investition – dank der Delaney-Millionen ist eine solche allerdings auch nicht mehr ausgeschlossen.