Das trauen die Fans Werder bis Winter zu

Bis zur Winterpause trifft Werder noch auf den Ersten, Dritten, Fünften und Sechsten der Tabelle. Entsprechend erwarten die User in den vermeintlich einfachsten Spielen gegen Freiburg und Düsseldorf einiges.

Wie groß ist die Abschmier-Gefahr? Nach drei Niederlagen hintereinander im Anschluss an Werders besten Saisonstart seit 2011 gehen die Meinungen stark auseinander. Mehr als 2000 User haben in unserem Punkte-Barometer die sechs Spiele bis zur Winterpause durchgetippt. Im Schnitt trauen sie Werder noch neun Punkte zu. Insgesamt 26 Zähler wären dann eine europawürdige Ausbeute, allerdings müsste Florian Kohfeldts Mannschaft den Kurs in der Rückrunde zwingend bestätigen.

Manch einer wird neun Punkte angesichts des harten Restprogramms als optimistisch bezeichnen. Zumal die User ganz klar auf die beiden Spiele beim SC Freiburg (25. November) und zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf (7. Dezember) bauen. An einen Sieg in Freiburg glauben 72 Prozent, mit drei Punkten gegen Aufsteiger Düsseldorf rechnen sogar 93 Prozent.

Kaum Hoffnung gegen den BVB

Geballter Optimismus mit Blick auf diese vermeintlichen Pflichtaufgaben steht mehr oder minder großem Pessimismus gegenüber. Nur gegen Hoffenheim rechnen ebenfalls mehr User mit einem Sieg als mit einer Niederlage – 37 Prozent zu 17. Die TSG ist in der Englischen Woche vor Weihnachten in Bremen zu Gast.

Im Schnitt weniger als einen Punkt pro Spiel planen die User gegen Borussia Dortmund, den FC Bayern und RB Leipzig ein. Von einer Niederlage in Leipzig am letzten Hinrundenspieltag gehen sogar mehr aus (50 Prozent) als im Heimspiel gegen den Rekordmeister am 1. Dezember (46 Prozent). Geht es nach den Usern, kann sich Werder die Reise zum aktuellen Tabellenführer, dem BVB, eher sparen. Eine Wiederholung des Sieges aus der Vorsaison prophezeien lediglich sieben Prozent, ein Unentschieden auch nur 24 Prozent.

Hier seht ihr das komplette Ergebnis: