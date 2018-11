„Das Thema soll die Stadt begeistern“

Die Bundesliga-Mannschaft mit geschickten Transfers stark machen, ist das eine. Frank Baumann soll aber auch den Ausbau des Leistungszentrums vorantreiben. Aufsichtsratsboss Marco Bode setzt auf ihn.

Die Bayern haben ihren Bayern-Campus. RB Leipzig hat die Red Bull Akademie und der FC Schalke seine Knappenschmiede. Und Werder? Werder hat sein Leistungszentrum in der Pauliner Marsch. Stets ausgezeichnet mit drei Sternen. Darüber gibt es nur noch die Kategorie drei Sterne plus, die aber nur äußerst selten vergeben wird. Die Zeiten werden härter angesichts millionenschwerer Neubauten an anderen Bundesliga-Standorten. „Bei der Infrastruktur haben wir im Nachwuchsbereich etwas den Anschluss verloren“, sagt Geschäftsführer Frank Baumann, „da haben wir keine Zeit zu verschenken.“

Baumann sagte diese Sätze vergangene Woche an dem Tag, an dem Werder die Vertragsverlängerung mit ihm, dem Sportchef, bekannt gegeben hatte. Baumann wird noch für mindestens drei Jahre bei Werder der Mann für die sportlichen Belange in der Geschäftsführung bleiben, und neben der Weiterentwicklung der Bundesliga-Mannschaft hat Baumann ein weiteres Thema ganz oben auf seine persönliche To-do-Liste gesetzt: den Ausbau des Leistungszentrums.

Nicht nur für Werder relevant

Aufsichtsratsboss Marco Bode saß am vergangenen Donnerstag neben Baumann, als dieser die Herausforderungen skizzierte, die auf Werder in den nächsten Jahren warten. Mit Blick auf das Leistungszentrum sagte Bode: „Das ist kein reines Werder-Thema, sondern das ist für die gesamte Pauliner Marsch relevant und soll die ganze Stadt begeistern.“

Werder und Bremen, Werder und die Pauliner Marsch, das gehört untrennbar zusammen. Allerdings hat die identifikationsstiftende Lage von Weserstadion, Geschäftsstelle und Trainingsplätzen im Herzen der Stadt auch einen Nachteil: Werder kann nicht machen, was es will. Die Pauliner Marsch ist Hochwassergebiet, die Anwohner haben Rechte, und auch die Politik mischt mit. Mit anderen Worten: Es müssen viele, zum Teil sich widersprechende Interessen unter einen Hut gebracht werden. „Das wird mit Konfrontation nicht gehen“, sagt Bode, „sondern dafür müssen wir alle ins Boot holen.“ Baumann ist der Mann, dem sie das bei Werder zutrauen. „Franks Persönlichkeit und Kompetenz wird in der Politik wahrgenommen und nach meiner Einschätzung auch von den Anwohnern und Nachbarvereinen geschätzt. Das kann helfen, Kompromisse und Lösungen zu finden.“ Baumann hofft, das neue Leistungszentrum in der „Vertragslaufzeit realisiert“ zu bekommen, also bis 2021. Werder nimmt dafür einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand.