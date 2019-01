„Das Stadion muss brennen“

Die Zutaten stimmen schon einmal: ein Abendspiel unter Flutlicht, ein ausverkauftes Weserstadion und ein Gegner, der mit dem Ball derzeit viel Gutes anzustellen weiß. Auch Werder-Trainer Florian Kohfeldt blickt voller Vorfreude auf das Duell mit Eintracht Frankfurt (Sonnabend, 18.30 Uhr). Und er hofft, dass es den Zuschauern auch so geht, weshalb er im Vorfeld ein wenig den Einpeitscher gab. Ihm rutschte während der Pressekonferenz am Donnerstag sogar der Satz „Das wäre mal wieder so ein Abend, wo die Stadt brennen muss“ über die Lippen.

