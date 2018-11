Das Sorgenkind

Der SV Werder und die Stadt Bremen halten je 50 Prozent an der Bremer Weser-Stadion GmbH. Das Stadion belastet ein Schuldenberg – und mit großen Einnahmen lässt sich nicht so leicht planen.

Sie haben inzwischen wieder miteinander gesprochen, Werders Präsident und Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald und das Wirtschaftsressort. Die Verstimmungen nach dem Vorstoß von Hess-Grunewald, der Gedankenspiele zum Umbau der Ostkurve im Weserstadion öffentlich gemacht hatte, gelten als beigelegt. Und das ist auch gut so, denn Werder und die Stadt, sie brauchen einander.

Werder und die Stadt halten je 50 Prozent an der BWS, der Bremer Weser-Stadion GmbH. Wie sehr sie sich brauchen, haben gerade erst die vergangenen Tage gezeigt. Da der BWS für das nächste Geschäftsjahr knapp drei Millionen Euro fehlten, ist die Stadt Werder zur Seite gesprungen und hat ein Darlehen in Höhe von 600 000 Euro gewährt. Die Tilgung dieses Kredits wird für das kommende Geschäftsjahr ebenso ausgesetzt wie die Tilgung eines bereits bestehenden Darlehens. Den Rest, rund zwei Millionen Euro, übernimmt Werder. Die Spielzeit 2018/2019 ist für die BWS damit gesichert. Aber wie geht es perspektivisch weiter?

Die BWS hat Schulden.

Auf dem Stadion lasten nach Auskunft der BWS noch Schulden in Höhe von 70 Millionen Euro. Zustande gekommen sind sie durch die beiden Baumaßnahmen im Jahr 2004 und zwischen den Jahren 2008 und 2011. Im ersten Fall waren das die vier Bürotürme im Norden. Im zweiten Fall die Umbauten in der West- und in der Ostkurve, bei denen auch der neue gläserne Mantel mit der Fotovoltaikanlage entstanden ist. „Wir sind auf gutem Wege, diese Schulden abzubauen“, erklärt BWS-Geschäftsführer Heinz-Günther Zobel.

Wichtiger Faktor: die Zahl der Heimspiele.

Das waren noch Zeiten, als Werder international spielte. In der Saison 2009/2010 zum Beispiel, der bis heute vorletzten Europapokal-Saison von Werder, spielten die Profis 26 Mal im Weserstadion. Zu den 17 Bundesliga- und drei Pokalheimspielen kamen noch weitere sechs Auftritte in der Europa League. Entsprechend klingelten bei der BWS die Kassen. Seitdem aber ist das Wirtschaften schwerer geworden. Ob die BWS rote oder schwarze Zahlen schreibt, hängt entscheidend damit zusammen, wie viele Heimspiele Werder pro Saison hat. Die abgelaufene Spielzeit zum Beispiel war ein gutes Jahr, zu den 17 Bundesligaspielen im Weserstadion kamen neben dem Spiel gegen FC Valencia am Tag der Fans zwei zusätzliche Heimspiele im DFB-Pokal, prompt schloss die BWS mit Gewinn ab. Die Krux: Die Zahl der Heimspiele ist keine verlässliche Größe, sie hängt vom Losglück im Pokal ab.

Einnahmen durch Konzerte? Nicht mehr möglich.

Eine zusätzliche Einnahmequelle hatte sich die BWS in den zurückliegenden Jahren und noch bis 2017 von Konzerten erhofft. „Wir waren damit im vergangenen Jahr auf dem Markt, haben aber keinen Zuschlag bekommen“, sagt Zobel. Im Gespräch seien vier Konzerte gewesen, die aber allesamt nach Hannover vergeben worden seien. „In der HDI-Arena gibt es deutlich mehr Plätze, außerdem liegt Hannover zentraler und hat ein größeres Einzugsgebiet.“ Keine Chance gegen eine solche Konkurrenz, deshalb halte sich der Verzicht darauf, mit Konzerten weiteres Geld in die Kassen zu spülen, in Grenzen, so der Geschäftsführer.

Im Juli vergangenen Jahres wurde auf Betreiben von Werder sogenannter Hybridrasen im Weserstadion angesät. Danach war es ohnehin nicht mehr möglich, den Rasen mit anderen Dingen zu belasten als mit Fußball. „Den Rollrasen vorher konnte man einfach austauschen, er wuchs schnell an“, erläutert Zobel. Hybridrasen müsse dagegen angesät werden und benötige zehn Wochen, um strapazierfähig zu werden. Dies sei aber allemal gerechtfertigt. „Im Stadion geht es ja in erster Linie darum, dass dort Fußball gespielt wird, und das Produkt Bundesliga verlangt nun mal auch in puncto Rasen höchste Qualität.“

Verlässliche Einnahmequellen: Miete und Pacht.

Nur eine bestimmte Zahl an Heimspielen, Konzerte nicht mehr möglich – damit bleiben der BWS neben den Erlösen an Spieltagen als verlässliche Einnahmen der Gastronomiepachtvertrag sowie die Mietverträge für Büro- und Funktionsflächen im Stadion. Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) regte am Mittwoch an, dass Werder mehr Miete an die BWS zahlen solle. Bei Werder ist man davon nicht begeistert. Eine andere verlässliche Größe wären Einnahmen aus dem Verkauf des Stadionnamens.

Der Stadionname ist Millionen wert.

„Wir arbeiten an einer Lösung, die es ermöglicht, Einnahmen zu generieren“, sagt Hubertus Hess-Grunewald. Werder ist bereit, die Namensrechte unter bestimmten Voraussetzungen zu verkaufen. „Es ist uns wichtig, den Namen Weserstadion zu erhalten, weil er eine hohe Akzeptanz bei den Fans hat und ein großer Identifikationsfaktor ist“, sagt Hess-Grunewald. Heißt: Für Bremen scheint eine Lösung am wahrscheinlichsten, in der Sponsoren- und Stadionname gekoppelt werden, nach dem Vorbild Hoffenheim und Bochum. In Hoffenheim heißt das Stadion „Wirsol Rhein-Neckar-Arena“, beim VfL Bochum „Vonovia Ruhrstadion“. Auch in Darmstadt war man vor zwei Jahren kreativ: Das alte Böllenfalltor heißt seitdem Merck-Stadion am Böllenfalltor. In Nürnberg verwirklichte man im vergangenen Sommer eine dritte Variante: Dort steht das Max-Morlock-Stadion, benannt nach dem Weltmeisterspieler von 1954. Die Namensrechte hält die Consorsbank. Sie verzichtete auf das klassische Namenssponsoring und rief stattdessen zu einem Crowdfunding, also eine Gruppenfinanzierung, auf, in diesem Fall gerichtet an die Fans. Die trugen am Ende 330 000 Euro zusammen, die Bank übernahm die restlichen 2,4 Millionen Euro.