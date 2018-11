Gleich zwei ernste Gespräche führten Werder-Trainer Florian Kohfeldt und Schiedsrichter Felix Zwayer während des Frankfurt-Spiels. Nach dem Abpfiff erklärte der Coach, worum es dabei ging.

Als das Spiel vorüber war und Werder gegen Frankfurt mit 2:1 gewonnen hatte, konnte Florian Kohfeldt über die Szene schmunzeln. "Herr Zwayer und ich verabreden uns immer zu einem Plausch an der Seitenlinie, wenn er in Bremen pfeift. Das war gegen Hamburg auch schon so", scherzte der Werder-Trainer. Während der Partie war ihm allerdings nicht zum Lachen zumute gewesen, denn zweimal hatte sich der zumeist ruhige und sachliche Kohfeldt über Entscheidungen des Schiedsrichters Felix Zwayer mächtig geärgert.

Der Unparteiische, der am Sonntag zum zweiten Mal in dieser Saison nach dem 1:0-Erfolg im Nordderby ein Werder-Spiel leitete, hatte in der 40. Minute ein Foul von Zlatko Junuzovic im Mittelfeld geahndet. Tatsächlich aber hatte Frankfurts Makoto Hasebe den Bremer Kapitän unsanft von den Beinen geholt. "Ich war der Meinung, dass es ein Foul an Zladdi war. Die Fernsehbilder zeigen das", sagte Kohfeldt. Der Coach gab sich aber auch selbstkritisch: "Ich habe mich aufgeregt und bin auf den Schiedsrichter zugelaufen. Das darf ich nicht machen – auch, wenn ich nie respektlos bin. Das sieht blöd aus."

"Wo soll ich denn hin?"

Kohfeldt zog seine Schlüsse daraus. Als Zwayer in der 73. Minute ein vermeintliches Foul von Ishak Belfodil ahndete, war die Werder-Bank erneut verärgert. Der Trainer lief aber dieses Mal bewusst nicht auf den Unparteiischen zu. Trotzdem wurde er ermahnt, was er nicht nachvollziehen konnte. "Ich springe hoch und renne extra in die andere Richtung weg, weil ich nicht zu ihm rennen will. Ich kann ein Stück weit nachvollziehen, warum sie sich aufregen und warum das schlecht wirkt. Ich muss aber auch sagen: Das sind Emotionen. Wo soll ich denn hin?", fragte Kohfeldt. "Wenn ich mich auf den Boden setze, gehe ich auch auf die Tribüne, weil es heißt, das sei eine schlechte Geste."

Max Kruse echauffierte sich über die betreffende Szene übrigens so sehr, dass er eine Gelbe Karte wegen Meckerns bekam. "In der Phase wurde gefühlt jede 50:50-Entscheidung für Frankfurt gepfiffen", schilderte Sportchef Frank Baumann. Er betonte aber sogleich, dass sich die Lage schnell abgekühlt habe: "Der Schiedsrichter hat versucht, die Gemüter zu beruhigen. Das ist ihm ganz gut gelungen." Kohfeldt unterstrich zudem, er sei weit davon entfernt gewesen, des Innenraumes verwiesen zu werden. "Es geht auch nicht darum, dass ich jemanden zu stark kritisieren will", sagte der Trainer und schlug versöhnliche Töne in Richtung Zwayer an: "Wir haben das geklärt. In der Summe haben wir uns nett unterhalten. Das nächste Mal gerne wieder."

