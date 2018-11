Das sind die fünf Gewinner

Nun ist klar, welche Musiker auf der zum 120-jährigen Klubbestehen geplanten Platte „Lauter Werder“ zu hören sein werden. Folgende fünf Newcomer bekommen mit ihren Songs einen Platz neben namhaften Künstlern.

128 Bands und Musiker hatten ihre Songs eingereicht, um einen Platz auf der anlässlich des 120-jährigen Klubbestehens geplanten Platte „Lauter Werder“ zu ergattern. Nun hat die sechsköpfige Jury um Revolverheld-Sänger Johannes Strate entschieden. Diese fünf Newcomer werden neben namhaften Größen wie Jan Delay, De Fofftig Penns, Wigald Boning und Afterburner auf der LP zu finden sein: Wilson & Jeffrey mit „Vom Osterdeich aus in die Welt“, Lenna mit „Wir sind da“, Begga mit „This is Osterdeich“, Marci the Kid mit „Bremen ist die Eins“ und Toni Von Oben mit „Fischkoppalarm“. Das teilte Werder auf der Vereinshomepage mit. Zu den Gewinnern zählen vier Bands und ein Solo-Künstler.

Ehrenspielführer und Jury-Mitglied Clemens Fritz informierte die Gewinner am Telefon. „Die eingesendeten Songs waren alle auf einem qualitativ sehr hohen Niveau. Den Juroren und mir ist die Auswahl deshalb echt schwergefallen“, wird Fritz auf „Werder.de“ zitiert. Nun wird die LP aufgenommen. Ab Anfang Dezember kann die Platte, die Anfang Februar 2019 erscheinen soll, vorbestellt werden.

Weitere Informationen zur LP „Lauter Werder“ gibt es hier.