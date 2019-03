In einem exklusiven Ausschnitt für Mein Werder diskutiert der Rasenfunk Werders 4:2 gegen Schalke. Zu Gast bei Moderator Max-Jacob Ost sind Oliver Fritsch und Tobias Rieger.

Werders 4:2-Sieg gegen Schalke am vergangenen Freitag war „das schönste Spiel des Wochenendes“ – diese These wird in der neuen Folge des „Rasenfunk“-Podcasts aufgestellt. Zu Gast bei Moderator Jan-Jacob Ost sind diesmal Oliver Fritsch von „Zeit online“ und Tobias Rieger von „Hannoverliebt“.

Den exklusiven Werder-Part aus dem Rasenfunk gibt es hier:

Die ganze Folge gibt es hier.