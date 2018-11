Ein paar Absagen für sein Abschiedsspiel haben Per Mertesacker traurig gemacht. Dafür lobte der „Lange“ besonders Kollegen aus Bremer Zeiten.

In der 89. Minute verließ Per Mertesacker unter Standing Ovations den Rasen, um eine letzte Ehrenrunde durchs weite Rund zu drehen. Momente, in denen Mertesacker noch einmal große Emotionen zeigte. Unter Tränen richtete der 34-Jährige anschließend noch Worte des Dankes an seine Familie, seine Begleiter, die Fans – aber auch gezielt an die Werder-Familie. „Wenn man schaut, wer alles von Werder Bremen gekommen ist, Hut ab, das sagt alles über die Werderaner“, sagte Mertesacker.

In „Pers Weltauswahl“ tummelten sich neun ehemalige Bremer wie Tim Wiese, Ivan Klasnic und Daniel Jensen, dazu kamen Sportchef Frank Baumann, der 45 Minuten spielte, Co-Trainer Tim Borowski, Vereins-Trainee Clemens Fritz, gerade erst von einer Reise nach Ruanda zurück, sowie die aktuellen Profis Max Kruse und Claudio Pizarro. Selbst im Team der "96-Freunde“ hatten vier Spieler neben einer Hannoveraner auch eine Bremer Vergangenheit, Martin Harnik sogar eine Gegenwart.

Die Botschaft an die Stars, die kurzfristig für „Mertes Homecoming“ abgesagt hatten, bezog sich also am wenigsten auf die Werderaner. „Ich muss mir überlegen, ob ich die eine oder andere Nummer lösche. Da bin ich ganz ehrlich“, sagte Mertesacker. „Ich habe immer versucht, viel zu geben. Teilweise kann ich die Absagen verstehen, teilweise nicht. Trotzdem tut es weh.“

In Bremen „mit offenen Armen empfangen“

In den Mittelpunkt rückte Mertesacker trotz des Unmuts jedoch die positiven Gefühle und Erinnerungen – wobei Werder eine entscheidende Rolle spielte. „Der Verein war ein ganz wichtiger Teil meiner Karriere. Ich wurde da mit offenen Armen empfangen. Das sieht man an den Jungs, die hier waren. Die stellen so einen Kern dar“, sagte Mertesacker. „Deshalb bin ich dankbar für alle Spieler und Fans, die da waren. Die haben sicher etwas mehr Eindruck hinterlassen.“ Tatsächlich waren unter den 40.000 Zuschauern in Hannover jede Menge Werder-Anhänger, darunter zahlreiche im Mertesacker-Trikot mit der 29.

Die ehemaligen Mitspieler, die da waren, machten mit ihren Aussagen deutlich, wie sehr sie den „Langen“ schätzen. „Das waren auf jeden Fall Gänsehautmomente. Aber das zeigt, dass der Mensch unglaublich beliebt war“, sagte Patrick Owomoyela. „Eigentlich müsste man so ein Abschiedsspiel in Bremen und London noch mal machen, das hätte er verdient.“ Und Wiese, der beim 10:9-Sieg der „Weltauswahl“ ein Elfmetertor erzielte, meinte: „Wir saßen immer nebeneinander im Bus, haben schöne Zeiten erlebt bei Werder und bei der Nationalmannschaft. Das war ein würdiger Abschluss.“