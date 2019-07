Das Prinzip Hoffnung

Während die direkte Konkurrenz zum Teil große Summen auf dem Transfermarkt investiert, hält Werder sich bisher mit Aktivitäten zurück. Die Quali zur Europa League dürfte das erheblich erschweren.

Es sind beeindruckende Zahlen, die da gerade aus Berlin vermeldet wurden. Für 125 Millionen Euro erwirbt Lars Windhorst über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor Anteile an Hertha BSC. Kommende Saison wird er in einem zweiten Schritt weitere 100 Millionen Euro investieren und dann im Besitz von 49,9 Prozent der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA sein. Windhorst will, so sein Plan, Berlin zu einem „Big City Klub“ machen wie es sie in Madrid oder London gebe. Hertha hat angekündigt, das viele Geld schrittweise für neues Personal der Mannschaft auszugeben.

Wie viel dieser gigantischen Summe Hertha tatsächlich auf dem Transfermarkt wieder investiert, bleibt abzuwarten. Dass die Möglichkeiten, Verstärkungen in einem anderen Preisregal zu suchen, gestiegen sind, wird niemand bestreiten. Für Werder bedeutet das, dass ein direkter Konkurrent finanziell deutlich besser ausgestattet ist. Bei Marko Grujic, der gerade Hertha das Ja-Wort für eine weitere Saison gegeben hat und den die Bremer auch gerne geholt hätten, wird das frische Geld keine Rolle gespielt haben. Tritt Werder mit Hertha künftig erneut bei einem Transfer in Konkurrenz, dürfte das anders sein.

Negativbeispiel Stuttgart

Frank Baumann gibt sich gelassen ob der Nachrichten aus Berlin. Ob Hertha künftig finanziell in einer anderen Liga spiele als Werder, wurde er kürzlich gefragt. „Das wird die Möglichkeiten für Hertha erst mal erhöhen“, gibt Werders Sportchef zu. „Aber wie man bei Stuttgart gesehen hat, wo letztes Jahr ein Investor eingestiegen ist, heißt das nicht zwangsläufig, dass damit sportlicher Erfolg einhergeht.“ Daimler hatte 2017 für 41,5 Millionen Euro 11,75 Prozent der VfB Stuttgart 1893 AG erworben. Obwohl ein Großteil des Geldes in Beine investiert wurde, ist der VfB in diesem Sommer abgestiegen.

Nur klug angelegtes Geld schießt Tore, möchte Baumann wohl sagen. Grundsätzlich gleicht jeder Transfer einer Wette: Der neue Spieler kann funktionieren, kann es aber auch nicht. Doch je teurer ein Spieler ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er funktioniert. Und Hertha dürfte sich im Zweifel demnächst eine höhere Wahrscheinlichkeit kaufen können als Werder.

Die Ungeduld steigt

Mit Niclas Füllkrug, für 6,3 Millionen Euro aus Hannover geholt, und Marco Friedl, den Baumann für 3,5 Millionen Euro in München auslöste, sind zwei Spieler für die nächste Saison gekommen. Dabei soll es nicht bleiben, wie der Sportchef Ende vergangener Woche betonte. „Ich kann nicht versprechen, wann ein, zwei neue Spieler hier sein werden, aber wir werden mit Sicherheit noch ein, zwei, vielleicht auch drei neue Spieler dazunehmen“, sagte Baumann.

Die Ungeduld der Bremer Fans wird größer. Zumal es zuletzt keine guten Meldungen vom Transfermarkt gab. Liverpools Grujic spielt eine weitere Saison auf Leihbasis in Berlin. Florian Kohfeldt hätte den großgewachsenen defensiven Mittelfeldspieler gerne in seiner Mannschaft gesehen. Und die Chancen, Michael Gregoritsch aus Augsburg nach Bremen zu lotsen, sind auch eher gering. Augsburgs Manager Stefan Reuter sagte der „Augsburger Allgemeinen“ am Montag: „Wir verhandeln nicht mit Werder Bremen.“

Viele Fragezeichen

Fragezeichen im Kader gibt es reichlich. Das Größte hat Max Kruse mit seinem Abschied hinterlassen. Elf Tore und zehn Vorlagen waren es vergangene Saison, dazu kommen die Pässe vor dem letzten Pass, die zu Toren führten. Auf dem Platz, das sagen die Zahlen, war Kruse enorm wichtig. Gregoritsch, der gewünschte Nachfolger, steht zumindest auch für einen Spielertyp, der etwas Besonderes kann. Aber das hat seinen Preis, und der liegt nach Ansicht Stefan Reuters im zweistelligen Millionenbereich. Für Werder zu viel.

Die Konkurrenz, die kommende Saison mit Werder um die internationalen Plätze streiten wird, ist deutlich besser aufgestellt. Wolfsburg, zuletzt in der Tabelle zwei Punkte und zwei Plätze besser als Werder, hat bereits 28,5 Millionen Euro investiert. Frankfurt, einen Punkt und einen Platz besser, hat 19 Millionen Euro ausgegeben. Zuvor allerdings 42 Millionen Euro für Luka Jovic aus Madrid bekommen (30 Prozent der Ablöse kassierte Benfica Lissabon). Schalke will nächste Saison angreifen, dafür hat der Klub bisher 17,5 Millionen Euro investiert. Dazu kommen Gladbach, die 22 Millionen Euro ausgegeben haben, und Leverkusen, wo sogar 52 Millionen Euro in Zugänge investiert wurden.

Kohfeldt völlig entspannt

Angesichts dieser Summen erscheint es nicht übermäßig realistisch, dass Werder erneut in der Lage ist, um die Qualifikation zur Europa League mitzuspielen. Das ging höchstens nach dem Prinzip Hoffnung – es sei denn, es wird doch noch investiert. Angesichts fehlender Transfereinnahmen ist das unwahrscheinlich, und Verkäufe von Stammspielern wie Milot Rashica oder Jiri Pavlenka sind in diesem Sommer nicht eingeplant. Kohfeldt ist bezüglich Transfers dennoch zuversichtlich. „Ich bin völlig entspannt“, sagte er kürzlich. „Meine Erfahrung mit dem Herren neben mir ist, dass es in der Regel so kommt, wie wir es wollen.“ Neben ihm saß Frank Baumann.

Die bisherigen Transfers der Konkurrenz im Überblick: