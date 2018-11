Das passiert mit den alten Werder-Trikots

Werder bekommt neue Kleider: Ab Juli greift der Vertrag mit dem neuen Ausrüster Umbro. Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald erklärt, was mit dem Nike-Dress der Vorsaison passiert.

Wenn man sich in der Liga umschaut, dann ist Werder ein wenig spät dran mit der Präsentation der neuen Trikots für die Saison 2018/2019. Erst in den letzten Tagen rollte die Marketingoffensive langsam an: Unter dem Hashtag #WeDare veröffentlichte der Verein einen ersten Teaser des neuen Jerseys. Doch während in Fankreisen die Vorfreude auf das neue Trikot steigt, steht eine andere Frage im Raum: Was passiert eigentlich mit der alten Ausrüstung?

Schließlich wechselt Werder nicht nur den Look, sondern gleich den Ausrüster. Auf Nike folgt ab dem 1. Juli Umbro. Tatsächlich ist ein Aussortieren nach der Saison aber auch ohne diesen besonderen Umstand die Regel, erklärt Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald gegenüber MEIN WERDER: Die übriggebliebene Sportbekleidung wird gespendet. „Das hat bei Werder schon lange Tradition“, erklärt Hess-Grunewald. Seit Jahrzehnten kümmere sich die "Corporate Social Responsibility"-Abteilung des Vereins, die sich mit Nachhaltigkeitsfragen und gesellschaftlicher Verantwortung auseinandersetzt, darum, dass die alte Werder-Ausrüstung Hilfsprojekten in der ganzen Welt zugutekommt.

Mehr übrige Sachen als sonst

„Durch den Ausrüsterwechsel ist es in diesem Jahr natürlich deutlich mehr, sodass wir uns für eine Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation GAIN entschieden haben, die uns in der Verteilung unterstützt“, erläutert Hess-Grunewald weiter. Etwa „ein, zwei Container“, nimmt der Präsident der Grün-Weißen an, dürften da zusammenkommen. „Eine genaue Anzahl an Kleidungsstücken oder das Gewicht in Kilogramm kann man nicht genau sagen.“ Aber es kommt eine ganze Menge Sportbekleidung zusammen: Neben den Werder-Profis geben auch die Teams des Nachwuchsleistungszentrums, die Frauen-Mannschaften und der Breitensport ihre Ausrüstung ab. „Das sind insgesamt über 40 Mannschaften“, rechnet Hess-Grunewald vor.

Aber wo genau landen die ausgedienten Werder-Sachen schließlich? Um sicherzustellen, dass die Trikots auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden, soll die Kooperation mit der Hilfsorganisation GAIN helfen. In der Regel unterstütze Werder eigene Projekte, „aber dafür ist es dieses Jahr eine zu große Menge an Bekleidung“, resümiert Hess-Grunewald. Entsprechend soll das „Global Aid Network“ mit Sitz in Gießen den Bremer Bemühungen unter die Arme greifen. Eine Zusammenarbeit, die den Werder-Präsidenten freut: „Mit dieser Unterstützung erreichen wir eine noch höhere und vielfältigere Anzahl an Hilfsorganisationen und –projekte weltweit und können somit noch mehr Menschen helfen.“