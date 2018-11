Das passiert beim Medizincheck

Jedem Wechsel in die Bundesliga geht eine umfassende sportärztliche Untersuchung voraus. Aber was steckt hinter diesem Medizincheck? Ein Blick hinter die Kulissen.

Von außen betrachtet wirkt es oft wie ein seltsamer Vorgang: Wochenlang verhandeln Vereine, um einen Spielerwechsel auf den Weg zu bringen, und am Ende ist all die Arbeit umsonst, weil es kein grünes Licht aus der medizinischen Abteilung gibt. In den Medien heißt es dann oft, der Spieler sei „durch den Medizincheck gefallen“. Aber was bedeutet das tatsächlich?

Die sportärztliche Untersuchung ist vor allem eine Überprüfung des Bewegungssystems sowie der inneren Organe, die im Leistungssport beansprucht werden. Ein Internist untersucht Herz-Kreislauf-System, Lunge, Leber, Nieren – und findet nur selten Beeinträchtigungen, die schwer genug wären, um einen Deal noch platzen zu lassen. Götz Dimanski, Geschäftsführer des Rehazentrums Bremen und ehemaliger Werder-Mannschaftsarzt, meint sogar: „Ein Spieler kann praktisch nicht durch den Test ,fallen‘.“

Für ältere Spieler kann der Medizincheck mehr als eine Routinemaßnahme bedeuten: Bei Verschleißerscheinungen in den Gelenken kann die Leistungsfähigkeit auf höchstem Niveau noch einmal neu beurteilt werden. Im Zweifel kann es vorkommen, dass vereinbartes Vertragswerk noch einmal angepasst, der Kontrakt starker leistungsbezogen wird.

Auch verletzte Spieler können theoretisch den Verein wechseln. Hier ist es allerdings schwieriger, Belastungstests durchzuführen oder exakt zu prognostizieren, ob und wann das gewünschte Fitnesslevel erreicht werden kann.