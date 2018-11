Das nächste Empfehlungsschreiben

Vom Toptalent zur Stammkraft – so sah Maximilian Eggesteins Weg bislang bei Werder aus. Aktuell ist er unverzichtbar, immer häufiger ist nun sogar vom A-Nationalteam die Rede. Bei Werder bleiben sie gelassen.

Er hat es schon wieder getan. Nach seinem satten Kracher in den Winkel gegen Nürnberg nahm Maximilian Eggestein auch gegen Augsburg wieder Maß. Und wie. Da konnte sich Torhüter Fabian Giefer strecken, so viel er wollte. Plötzlich führte Werder mit 2:0. „Zu solch einem Schuss gehört auch immer eine Menge Glück“, wehrte Eggestein später überbordende Lobeshymnen ab. „Der Ball muss gut liegen. In den letzten beiden Spielen hat er ganz gut gelegen.“ Der 21-Jährige schickte diesen Worten ein verschmitztes Lächeln hinterher. Zwei Treffer dieser Kategorie in kürzester Zeit sind dann halt doch etwas Besonderes.

Die Tore sorgen vor allem dafür, dass es um Maximilian Eggestein nicht ruhiger wird. Das große Wort von der Nationalmannschaft macht die Runde, zuletzt meinte TV-Experte Dietmar Hamann, dass ein Neuaufbau der deutschen Elf nach dem schlechten WM-Abschneiden auch sehr gut mit dem jungen Werderaner in Angriff genommen werden könne. In Bremen sind sie seit geraumer Zeit davon überzeugt, ein echtes Juwel in ihren Reihen zu haben – nun meldet sich auch immer häufiger der Rest des Landes zu Wort.

„Das freut uns für Maxi, weil er sehr hart gearbeitet hat und aus verschiedenen Gründen vielleicht in der Jugend nie so im Mittelpunkt stand“, sagt Sportchef Frank Baumann mit Blick auf die jüngsten Auftritte des Mittelfeldakteurs. Einer dieser Gründe sei im Familienstammbuch zu finden. „Das hat auch mit seinem Geburtsdatum zu tun, weil er sehr spät im Jahr geboren ist“, sagt Baumann. „Das hat schon einen Einfluss auf Berufungen bei Jugend-Nationalmannschaften. In diesem Bereich machen zehn, elf Monate sehr viel aus.“

Eggestein bleibt bescheiden

Und während andere junge Talente also erste Erfahrungen mit dem Adler auf der Brust sammelten, musste sich Eggestein häufig gedulden. „Er hat aber immer sehr kontinuierlich an sich gearbeitet, in der Bundesliga früh seine ersten Einsätze gehabt“, sagt Baumann. „Dann hatte er auch mal eine Phase, wo es vielleicht nicht so gut lief, aber er hat nie aufgehört, an sich zu arbeiten. Wie er damit umgegangen ist und sich weiterentwickelt hat – da ist er sicher auch ein Vorbild für andere junge Spieler bei uns.“

Exakt diese Entwicklung hat Maximilian Eggestein nun in den Dunstkreis der Nationalmannschaft katapultiert. Registriert hat er all das Gerede mit genau der Gelassenheit, die ihn auch sonst auszeichnet. „Das freut mich zu hören, aber ich habe mir da keine großen Gedanken drüber gemacht oder das Gefühl gehabt, dass ich mich jetzt besonders beweisen muss“, sagte Eggestein. „Ich bin sowieso niemand, der seine persönliche Leistung in den Vordergrund stellt.“ Alles andere hätte vor allem seinen Trainer überrascht. „Ich kenne ihn jetzt seit sieben Jahren“, sagte Florian Kohfeldt. „Wenn es einen gibt, den sowas nicht aus der Ruhe bringt, dann ist das Maxi Eggestein.“

Wer dem Bremer Coach zuhört, erkennt schnell, dass er zu den allergrößten Fans des 21-Jährigen gehört. „Er hat so viele Wellen in seiner Entwicklung so ruhig genommen und eine stetige Entwicklung durchgemacht“, sagte Kohfeldt. „Und jetzt wird er torgefährlicher. Jetzt kommt wieder der nächste Schritt, denn nun werden die anderen herausstechen, um ihn zu verteidigen.“ Das sind die Momente, in denen sich das Trainerherz von Florian Kohfeldt noch ein bisschen mehr freut. Schließlich ergeben sich so zusätzliche Optionen im Spiel seiner Mannschaft, auf die die Konkurrenz erst einmal adäquat reagieren muss. Und genau deshalb verteilt der Cheftrainer auch das größte Lob, das er Kraft seines Amtes zu verteilen hat: „Er ist für mich einfach ein unverzichtbarer Spieler.“

Mut zum Distanzschuss

Bis er das auch für die A-Nationalmannschaft ist, wird es noch ein weiter Weg sein. Die Frage ist aktuell ohnehin eher, ob es diesen Weg für Maximilian Eggestein überhaupt geben wird. Folglich bleiben sie an der Weser auch komplett gelassen, wenn andernorts von DFB-Einsätzen auf allerhöchstem Niveau orakelt wird. „Das sollte man alles in aller Ruhe angehen“, sagt Frank Baumann. „Maxi ist mittlerweile in der deutschen U21 gut angekommen, hat da in der vergangenen Saison schon gut gespielt und ist inzwischen ein ganz fester Bestandteil. Er spielt auch bei uns sehr konstant und sehr, sehr gut, aber alles andere liegt sowieso nicht in unserer Hand.“

Schließlich gibt es da noch einen gewissen Joachim Löw, der bei der Zusammenstellung des Kaders ein Wörtchen mitredet. So lange der sich nicht meldet, kann Eggestein noch so häufig ins Team gelobt werden. „Da haben wir beim DFB und in der Nationalmannschaft sehr kompetente Leute, die das gut bewerten“, sagt Werders Sportchef deshalb. „Alles andere wird die Zeit dann zeigen.“

Gegen weitere Empfehlungsschreiben Maximilian Eggesteins haben sie in Bremen aber natürlich nichts einzuwenden. Quasi als neuer Distanzschütze vom Dienst. „Ich habe es nicht häufiger trainiert, traue es mir aber etwas häufiger zu“, sagt der 21-Jährige. Den speziellen Auftrag, vermehrt den Abschluss zu suchen, habe er jedenfalls nicht erhalten. Das bestätigt auch Frank Baumann. „Aus allen Lagen sollte er nicht schießen, er sollte bis zum Tor kommen“, meint der Sportchef lachend. „Dann darf er gern auch schießen und kann so weitermachen.“

