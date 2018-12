Das Maximum reicht nicht gegen starke Bayern

Es bleibt dabei: Gegen den FC Bayern ist für Werder nichts zu holen. Das 1:2 war die 16. Niederlage in Folge in der Bundesliga gegen den Rekordmeister – aber anders als in den vielen Jahren davor war Werder gegen die Münchener nicht komplett chancenlos. Die Bayern zeigten zwar eine ihrer besten Saisonleistungen und einen klaren Aufwärtstrend im Vergleich zu den Wochen davor, öffneten Werder aber auch immer wieder die Tür, um doch in die Partie zu finden und am Ende vielleicht sogar einen Punkt mitzunehmen. In der aktuellen Verfassung kann Werder diese Gelegenheiten aber nicht entschlossen nutzen und hatte am Ende auch förmlich doppeltes Pech.

