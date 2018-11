Das macht Lust auf mehr

Das Spiel in Worms war ein erster Vorgeschmack auf das, was Werder in der neuen Saison anbieten möchte. Und auch wenn der Gegner unterklassig war, die Leistung stimmte in vielerlei Hinsicht.

Am Ende waren sie sich im Bremer Lager allesamt einig. Freude ja, Überschwang nein. Dafür war es dann eben doch nur ein Pokalspiel bei einem Viertligisten. Trotzdem taugt das 6:1 in Worms als Beweis dafür, dass Werders Gesicht im Sommer 2018 ein anderes ist als in den Jahren zuvor. Und das liegt nicht nur an den personellen Neuerungen im Team.

Da ist zunächst die Art und Weise, mit der die Bremer ihre Aufgabe erledigten. Ruhig, unaufgeregt, besonnen. Zu keinem Zeitpunkt war zu merken, dass da eine Mannschaft einen Verein vertrat, der in den Vorjahren die eine oder andere Blamage über sich hatte ergehen lassen müssen. „Es war eine seriöse Leistung, ohne dass ich das überbewerten will“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. „Gerade die älteren Spieler wie Max Kruse, Niklas Moisander und Sebastian Langkamp haben es unter der Woche geschafft, die Jungs auf diesen Punkt hinzubekommen.“

Es war nur einer von vielen Sätzen, die der Chefcoach an diesem späten Sonnabendnachmittag sprach, aber es war einer der bedeutendsten. Er zeigt nämlich, wie die Rollen im Team verteilt sind, wie groß die Wichtigkeit auch von Spielern sein kann, die momentan eher im zweiten Glied stehen. Sebastian Langkamp ist so ein Beispiel. Im Normalfall muss er darauf warten, dass die in der Innenverteidigung gesetzten Moisander und Milos Veljkovic ausfallen. Ein klassischer Bankdrücker ist er trotzdem nicht. Sein Wort hat Gewicht, nicht umsonst gehört er zum Mannschaftsrat. Der ehemalige Berliner genießt nach seinem ersten halben Jahr an der Weser bereits Kohfeldts unumwundenes Vertrauen. Gleiches gilt für die weiteren Reservisten, was für das Binnenklima fraglos förderlich ist.

Enorme Variabilität

Diese Homogenität war auch auf dem Platz zu spüren – selbst wenn der Gegner nur aus der vierten Liga kam. Davy Klaassen oder Yuya Osako hatten in der Vorbereitung nicht die allerlängste Zeit, um sich auf ihre neuen Teamkollegen einzustellen. Trotzdem funktionierten die Laufwege bereits ganz gut. Maximilian Eggestein versuchte sich an einer Erklärung. „Davy hat es auch selbst gesagt, dass er das 4-3-3 schon kannte, auch aus Ajax-Zeiten, und konnte sich so perfekt einfügen“, meinte er. „Er weiß, in welche Räume er sich bewegen muss. Ich glaube, dass er sich auch vorher schon Spiele von uns angeschaut hat. Er ist zudem ein sehr schlauer Spieler und kann sich so perfekt einfügen.“

Für den Niederländer war das Pokalduell somit eine ziemlich gute Gelegenheit, um sich noch optimaler anzupassen. Ein besseres Trainingsspiel mit Wettkampfcharakter quasi. Klaassen war viel in Bewegung, wechselte häufig mit Kruse die Positionen und initiierte gemeinsam mit dem Bremer Kapitän zahlreiche Gefahrensituationen. Das wiederum hatte zur Folge, dass Werder in der Offensive unheimlich flexibel war. Sechs verschiedene Torschützen sprechen eine deutliche Sprache, die Bremer boten also mindestens sechs verschiedene Wege, um erfolgreich zu sein.

„Das ist ganz schön, oder?“, fragte Kohfeldt schmunzelnd in die Runde und pickte exemplarisch für die enorme Variabilität drei seiner Akteure heraus. „Es gibt bei uns Johannes Eggestein und Yuya Osako, die beide sehr weit reinkommen und vom Typus und ihrer Position her eigentlich eher Stürmer sind“, zählte er auf. „Dann haben wir mit Florian Kainz jemanden, der den Ball immer wieder in den Fuß haben will. Ich glaube schon, dass das unangenehm zu verteidigen ist.“

Gestalten statt verwalten

Begünstigt wurde diese Erkenntnis durch die Art und Weise, wie seine Elf ihre Offensivaktionen vortrug. Über die kompletten 90 Minuten hielt sie das Tempo hoch, begnügte sich nicht mit halbherzigen Angriffen oder Alibi-Pässen. Gestalten statt verwalten. Die Bälle landeten dabei mit aller Schärfe beim Nebenmann. Klingt unspektakulär und verdammt nach Hausaufgabe – doch genau darauf kommt es im Fußball mitunter am meisten an.

Das weiß auch Florian Kohfeldt. „Man sieht, wie wichtig diese Basics sind“, sagte der 35-Jährige. „Ich kann mich an das Spiel in Stuttgart in der letzten Saison erinnern, als wir gesagt haben, dass alles eigentlich gar nicht so schlecht war, nur die Kleinigkeiten fehlten – die Passschärfe, der erste Kontakt.“ Damals verlor Werder mit 0:2. Genau deshalb achtet der Coach ganz genau auf derartige Details, auch oder gerade gegen einen Viertligisten, weil dann die Versuchung noch etwas größer ist, nicht mit allerletzter Konsequenz zu Werke zu gehen.

Dass sich seine Mannschaft eben genau dieser Versuchung nicht hingab, gefiel Kohfeldt verständlicherweise. Und dann wählte er wieder die Vokabel, die ihm an diesem Tag am häufigsten über die Lippen ging, um den Bremer Auftritt zu charakterisieren. „Wir waren seriös, das zeigt sich vor allem im Defensivverhalten, das zu 99 Prozent aus dem Spiel heraus gut war“, sagte er.

Kohfeldt: „Das ist kein Gradmesser“

„Bei dem Standard vor dem Gegentor war es nicht so gut, aber wir haben keinen Konter zugelassen, haben jeden Weg gemacht im Gegenpressing“, sagte Kohfeldt. Gerade bei einer derartigen Führung gepaart mit den äußeren Bedingungen in Worms sei dies keine Selbstverständlichkeit. „Das sind Dinge, bei denen ich weiß, dass sie wehtun bei diesen Temperaturen. Da muss man sich quälen.“

All das passte bei Werder also. Gereicht hat es zum Weiterkommen. Mehr nicht. Nun geht es um die ersten Punkte im Ligabetrieb, die wieder hart – und mit hoher Wahrscheinlichkeit wesentlich härter – erarbeitet werden müssen. Kohfeldt betonte: „Mit dem Spiel gegen Worms bin ich zufrieden, aber das ist kein Gradmesser, um jetzt irgendwie ruhig zu werden.“ Trotzdem diente es zum Anfüttern. Nun fehlt noch die Veredelung, damit aus Appetithappen echte Leckerbissen werden.