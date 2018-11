Das machen die Double-Sieger heute

Der Trainerjob ist immer noch der Wunschberuf von Ex-Profis. Gleich zehn Double-Sieger von Werder arbeiten heute als Trainer. Eine Übersicht.

14 Jahre ist es her, dass Werder das Double gewonnen hat. Bis auf Nelson Valdez und Pekka Lagerblom haben inzwischen alle Doublesieger ihre Karriere beendet. Gleich zehn Spieler von damals arbeiten heute als Trainer, es ist und bleibt offenbar der Klassiker unter den Traumjobs von Ex-Profis, auch wenn der Beruf wenig Sicherheit verspricht.

Andreas Reinke

Der Stammtorwart lebte bis vor zwei Jahren mit seiner Frau noch auf einem Hof in Mecklenburg-Vorpommern, betrieb dort ein wenig Landwirtschaft, vermietete Gästezimmer und einen Festsaal. Inzwischen lebt er mit seiner Frau wieder in Murcia, wo er vor seiner Werder-Zeit als Profi auch gespielt hat.

Pascal Borel

Der Ersatztorwart ist heute Chef der Torwarttrainer bei Hannover 96.

Paul Stalteri

Der Allrounder lebt wieder in seiner Heimat, in Toronto, und ist Trainer der kanadischen U17-Nationalmannschaft.

Valerien Ismael

Der Innenverteidiger entschied sich gegen einen Weg im Management und arbeitet stattdessen als Cheftrainer, zunächst in Nürnberg und Wolfsburg. Im Sommer stieg er bei Apollon Smyrnis in Griechenland ein, beendete sein Engagement aber schon nach dem ersten Spieltag wieder.

Mladen Krstajic

Der frühere Abwehrchef war als Cheftrainer mit der serbischen Nationalmannschaft bei der WM in Russland. Diesen Job hat er noch immer.

Ümit Davala

Der ehemalige Nationalspieler arbeitete zunächst als Trainer, gründete dann eine Baufirma und ist Betreiber mehrerer Restaurants. Seit Anfang des Jahres wieder Co-Trainer beim türkischen Meister Galatasaray Istanbul.

Christian Schulz

Der Verteidiger, 35,ist im Sommer von Sturm Graz zu Hannover 96 zurückgekehrt. Dort lässt er seine Karriere in der Regionalliga-Mannschaft ausklingen. Er lebt wieder in Isernhagen.

Viktor Skripnik

Der Defensivmann hat mit dem lettischen Klub FC Riga gerade das Double gewonnen.

Manuel Friedrich

Der Abwehrspieler beendete Anfang 2015 nach einem halben Jahr in Indien seine Karriere. Jetzt steckt er mitten in der dreijährigen Ausbildung zum Diplom-Golftrainer.

Ludovic Magnin

Noch ein Trainer. Der ehemalige Linksverteidiger und ausgebildete Grundschullehrer holte im Sommer als Cheftrainer mit dem FC Zürich den Schweizer Pokal.

Johan Micoud

Der Mittelfeldstratege, Ehrentitel Le Chef, ist Winzer mit einem Weingut in der Region Pomerol (Bordeaux), ab und an ist er für das französische Fernsehen als Experte im Einsatz.

Fabian Ernst

Der defensive Mittelfeldspieler hat sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, lebt in Hannover und kümmert sich dort als eine Art Spielerberater um talentierte Nachwuchsspieler.

Frank Baumann

War zunächst Assistent bei Klaus Allofs, danach Direktor Scouting, nach einem Jahr Pause kehrte er als Geschäftsführer Sport zu Werder zurück.

Krisztian Lisztes

Absolviert gerade seine Trainerausbildung, war dafür Ende 2017 auch eine Woche als Hospitant bei Werder. Trainiert parallel beim ungarischen Traditionsklub Ferencvaros Budapest den Nachwuchs.

Tim Borowski

Durchlief bei Werder zunächst ein Trainee-Programm und war dann kurzzeitig Sportlicher Leiter der U23. Heute Assistenztrainer der Profis.

Pekka Lagerblom

Der finnische Mittelfeldspieler, 36, steht noch bis Jahresende beim finnischen Klub FC Haka unter Vertrag, spielte davor in Jacksonville (USA) und beim schwedischen Zweitligisten Atvidabergs.

Ailton

Lebt mit seiner Frau und vier Kindern in Dallas, ist in Brasilien an einer Baufirma und einem Rodeo-Park beteiligt. Seine Frau ist Unternehmerin in der Kosmetikbranche.

Ivan Klasnic

Arbeitet zusammen mit einem Anwalt in der Spielerberaterbranche und hatte sich Werder im Sommer als Stürmertrainer angeboten.

Angelos Charisteas

Der griechische Stürmer lebt heute in Amsterdam und betreibt dort ein Restaurant.

Nelson Valdez

Spielt noch als Profi, zurzeit beim Traditionsklub Cerro Porteno in seiner Heimat Paraguay. Ist in Bremen am Restaurant „Südtiroler Hütte" am Bahnhof beteiligt.

Markus Daun

Der damalige Joker ist inzwischen Fußballlehrer, war erst Co-Trainer beim 1. FC Köln und ist nun Chef der Regionalliga-Mannschaft.

Marco Reich

Hat eine Ausbildung zum Altenpfleger und Kaufmann im Gesundheitswesen gemacht und arbeitet heute in der Leitung eines Ambulanten Hilfszentrums im rheinland-pfälzischen Meisenheim.

