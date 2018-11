Das Kruse-Paradoxon

Beim Blick auf die Zahlen wird nicht sofort deutlich, wo der Unterschied zwischen dem Kruse der Saison 2018/2019 und dem der Vorjahre liegt. Das gilt auch für die Partie gegen Mainz, in der niemand an so vielen Abschlussaktionen beteiligt war wie Kruse. Auf den zweiten Blick zeigt sich allerdings ein Dilemma, das auch für Cheftrainer Florian Kohfeldt zum Thema werden könnte: Bei Werder muss Kruse eine Doppelfunktion einnehmen, die im Rahmen des derzeitigen Spielstils nicht so recht gelingen will.

Braucht Werder Kruse? Braucht Kruse eine Pause? Wer in den letzten Wochen – auch schon vor der Mini-Krise, die die Grün-Weißen dieser Tage ereilt – in den Kommentarspalten der sozialen Medien zum Thema Kruse quergelesen hatte, der sah sich mit einigen drastischen Meinungen konfrontiert. Noch immer ist Werder auf Kurs Europa, Kapitän Kruse stand in jeder Partie in der Startelf. Unumstritten ist der Angreifer in Fan-Kreisen aber nicht mehr.

