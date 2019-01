Das Jahr nach dem Märchen

Josh Sargent wusste schon Ende November, dass das Jahr 2018 für ihn ein großartiges gewesen sein würde. Doch das furiose Finale sollte erst noch kommen: Beim Bundesliga-Debüt gegen Fortuna Düsseldorf am 7. Dezember erzielte er 88 Sekunden nach seiner Einwechslung ein Tor. Am 22. Dezember gelang dem US-Amerikaner mit seinem zweiten Schuss im Oberhaus gleich sein zweites. Dass er die 100-Prozent-Quote nicht wird halten können, ist nicht das Thema. Viel wichtiger wird es sein, wie Sargent mit der neuen Realität im Jahr 2019 klarkommt: Woche für Woche geht es in der Rückrunde um einen Platz im 18er-Kader für ihn.

