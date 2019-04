Das ist Werders Startelf!

Werder ist in Düsseldorf gefordert - einzig ein Sieg hilft wirklich weiter im Kampf um die Europapokalplätze. Trainer Florian Kohfeldt schickt folgende Startelf ins Rennen:

Der Kapitän ist rechtzeitig fit geworden: Max Kruse, der nach dem Bayern-Spiel mit einem Bluterguss im Oberschenkel zu kämpfen hatte, steht in Werders Startelf gegen Düsseldorf. In der Abwehr rutscht Sebastian Langkamp in die Viererkette, der Milos Veljkovic ersetzt (Gelb-Rot-Sperre). Im Mittelfeld ist Nuri Sahin wieder dabei, Kevin Möhwald muss dafür zunächst auf die Bank. In der Offensive bekommt Johannes Eggestein den Vorzug vor Yuya Osako.

Auf der Bremer Bank sitzen: Stefanos Kapino, Josh Sargent, Marco Friedl, Martin Harnik, Osako, Möhwald und Claudio Pizarro.

So starten die Gastgeber: