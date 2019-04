Das ist Werders Startelf!

Es ist alles angerichtet für einen packenden Pokal-Abend! Werder will nach Berlin, muss dafür nun aber die Bayern aus dem Turnier werfen. Florian Kohfeldt schickt folgende Startelf ins Rennen:

Max Kruse ist also erwartungsgemäß dabei. Das ist eine ganz wichtige Nachricht für die Bremer, der Kopf der Mannschaft kann nicht nur spielerisch den Unterschied ausmachen, sondern ist auch ein Vorbild, wenn es darum geht, über die eigenen Grenzen hinauszugehen, um erfolgreich zu sein. Ein großen Titel hat Kruse bislang bekanntlich nicht gewonnen, entsprechend motiviert dürfte der 31-Jährige heute sein.

In der Abwehr hat Florian Kohfeldt erneut Milos Veljkovic das Vertrauen geschenkt - ungeachtet der Tatsache, dass der Serbe am vergangenen Wochenende die Gelb-Rote Karte gegen die Bayern sah und so Werders Pleite mit einleitete. Für Sebastian Langkamp bleibt abermals nur ein Platz auf der Bank. Nach derzeitigem Stand dürften es die Gastgeber abermals mit einer Viererkette vor Keeper Jiri Pavlenka versuchen.

Im Mittelfeld darf sich abermals Kevin Möhwald beweisen, der bereits zuletzt in München begonnen hat. Vermutlich rückt er abermals auf die rechte Seite, während sich Maximilian Eggestein nach hinten orientiert. Sollte Werder auf die Raute setzen, komplettiert neben Davy Klaassen dann Max Kruse das Zentrum. Im Angriff sollen dann Milot Rashica und Yuya Osako für Gefahr sorgen. Gerade durch den Ausfall der Sechser dürfte es spannend sein, inwiefern Werder dieses Mal in der Lage ist, selbst offensive Akzente zu setzen. Genau das gelang zuletzt nämlich kaum.

Auf der Bank der Bremer sitzen neben Ersatzkeeper Stefanos Kapino und dem erwähnten Sebastian Langkamp noch Felix Beijmo, Martin Harnik, Johannes Eggestein, Marco Friedl und eine gewisse Sturmlegende namens Claudio Pizarro.

So starten die Bayern: