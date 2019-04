Das ist Werders Startelf!

Werder möchte in Gladbach gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Europa-League-Plätze punkten. Coach Florian Kohfeldt schickt dafür folgende Startelf ins Rennen:

Der Konkurrenzkampf in der Werder-Abwehr lebt: Sebastian Langkamp, der zuletzt Gefahr lief, seinen Stammplatz wieder an Milos Veljkovic zu verlieren, verdrängt den Serben erneut in der Startelf. Theodor Gebre Selassie, im Pokal gegen Schalke unter der Woche angeschlagen nicht dabei, nimmt seinen Stammplatz auf der Rechtsverteidigerposition ein. Ludwig Augustinsson, Niklas Moisander und Jiri Pavlenka links, innen und im Tor gehören ohnehin zum Inventar in Werders Hintermannschaft.

Im defensiven Mittelfeld ist einmal mehr Nuri Sahin gefragt: Philipp Bargfrede fehlt weiterhin verletzt. Maximilian Eggestein und Davy Klaassen werden ihrem Dauerbrenner-Status dafür gerecht und starten auf den Achter-Positionen.

Die zentrale Offensivposition bekleidet Ex-Gladbacher Max Kruse. Je nach Spielphase daneben oder davor reihen sich Johannes Eggestein und Milot Rashica ein, der sich in der Rückrunde bislang in bester Torlaune präsentiert und auch im Pokal auf Schalke das 1:0 für Werder erzielte.

Die Bremer Bank besetzen neben Veljkovic Ersatztorwart Stefanos Kapino, Marco Friedl, Kevin Möhwald, Yuya Osako, Martin Harnik und Claudio Pizarro, der zuletzt überraschend im Kader gefehlt hatte. Nicht dabei ist dafür Youngster Joshua Sargent.

So starten die Gäste: