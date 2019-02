Das ist Werders Startelf!

Werder kann mit einem Sieg in der Tabelle an der Hertha vorbeiziehen und weiter Boden im Kampf um die internationalen Plätze gut machen. Coach Florian Kohfeldt schickt dafür folgende Startelf ins Rennen:





Die Bremer Startaufstellung gleicht der der Partie gegen den FC Augsburg. Erstmals seit vergangenem Dezember schenkt Florian Kohfeldt damit in zwei aufeinanderfolgenden Spielen den selben elf Profis sein Vertrauen von Beginn an.

In der Defensive überrascht das nicht: Neben dem ohnehin gesetzten Niklas Moisander hat Sebastian Langkamp den Zweikampf mit Milos Veljkovic fürs Erste für sich entschieden. Auf den Außenbahnen führt wie gewohnt kein Weg an Ludwig Augustinsson und Theodor Gebre Selassie vorbei, und dass Jiri Pavlenka das Bremer Tor hütet, verwundert zurecht niemanden.

Im Mittelfeld ergeben sich im Vergleich zum Hinspiel einige Änderungen: Damals war es Yuya Osako, der die Spielmacherposition einer Raute bekleidete, während Nuri Sahin auf der Sechserposition das Spiel ordnen durfte. Osakos Platz fällt heute an Max Kruse, der sich auch immer wieder in die Sturmspitze orientieren dürfte. Statt Sahin kommt Philipp Bargfrede erneut zum Einsatz, der besonders die Kreise von Hertha-Spielmacher Ondrej Duda einengen dürfte. Die Halbpositionen besetzt Kohfeldt wie gewohnt mit Maximilian Eggestein rechts und Davy Klaassen links.

An der Seite von Kruse dürfen es die jungen Wilden einmal mehr probieren. Zuletzt war das ein Erfolgsmodell: Milot Rashica gelangen gegen den FC Augsburg zwei sehenswerte Treffer, Johannes Eggestein knipste in den letzten beiden Liga-Partien je einmal. Die beiden Angreifer werden in Berlin an diese starken Vorleistungen anknüpfen wollen und könnten je nach Spielphase zwischen Außenbahn und Zentrum wechseln.

So startet Hertha: