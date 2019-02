Das ist Werders Startelf!

Werder muss beim Tabellenschlusslicht aus Nürnberg antreten. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung für die Grün-Weißen. Folgende Startelf schickt Florian Kohfeldt ins Rennen:

Bei Werder gibt es keine allzu großen Überraschungen, aber einen Startelf-Rückkehrer, der zuletzt etwas im Hintertreffen war: Milos Veljkovic kehrt für Sebastian Langkamp in die Innenverteidigung neben Niklas Moisander zurück. Der Serbe hatte schon gegen Eintracht Frankfurt für mehr als die Hälfte der Spielzeit aushelfen dürfen, nachdem Langkamp mit einer leichten Kopfverletzung ausgewechselt werden musste und in der Folge auch nur Teile der Trainingswoche absolvieren konnte. Auf den Außenverteidigerpositionen sowie im Tor ist alles beim Alten: Ludwig Augustinsson beackert die linke Seite, Theodor Gebre Selassie die rechte und Werders Nummer Eins ist auch in Nürnberg einmal mehr Jiri Pavlenka.

Im Mittelfeld gibt es zunächst kein Wiedersehen mit den alten Kollegen für Kevin Möhwald: Der Ex-Nürnberger sitzt auf der Bank, Philipp Bargfredes freigewordenen Startelf-Platz (Gelbsperre) übernimmt Nuri Sahin. Davor führt einmal mehr kein Weg an Davy Klaassen und dem formstarken Maximilian Eggestein vorbei.

Im Angriff rotiert Johannes Eggestein auf die Bank, Milot Rashica ist nach Rückenproblemen wieder dabei. Der Kosovare hatte gegen Hannover aufsteigende Form gezeigt, nicht nur beim Kreieren von Chancen, sondern auch im Abschluss. Ähnliches gilt für Nebenmann Martin Harnik, der an beiden Toren gegen die Eintracht beteiligt war. Max Kruse agiert zentral im Sturm- oder Mittelfeldzentrum: Werders Kapitän genießt einmal mehr alle Freiheiten.

