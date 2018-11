Das ist Werders Startelf!

Zum Abschluss des 10. Spieltags tritt Werder in Mainz an. Mit einem Sieg können die Grün-Weißen wieder auf die Champions-League-Plätze vorrücken. Florian Kohfeldt setzt gegen die 05er auf folgende Startelf:

Gleich vier Änderungen gibt es in der Werder-Startelf im Vergleich zum Pokalauftritt gegen Weiche Flensburg: Im Angriff kehren Max Kruse und Yuya Osako zurück, nachdem beide gegen den Regionalligisten noch geschont worden waren. Seinen Platz behalten durfte Florian Kainz: Der Österreicher war gegen die Flensburger ein Aktivposten, traf per sehenswertem Linksschuss aus der Distanz und bereitete einen weiteren Treffer vor. Ein Tor und ein Assist war auch Kainz' Ausbeute beim letzten Aufeinandertreffen mit den Mainzern am letzten Spieltag der Vorsaison.

Im Mittelfeld kehrt Philipp Bargfrede nach seinem Muskelfaserriss in die Startelf zurück, Nuri Sahin rückt auf die Bank. Das bedeutet vor allem eine Rückkehr zur defensiven Stabilität, wenngleich es nicht an Sahin lag, dass die Konterabsicherung zuletzt gegen Bayer Leverkusen versagte. Auf den Achterpositionen dürfen die Dauerläufer ran: Davy Klaassen und Maximilian Eggestein gehören derzeit zu den fünf laufstärksten Spielern der Liga und werden sicher auch an diesem Abend wieder weit über zehn Kilometer zurücklegen.

In der Abwehr setzt Werder wie schon im Pokal auf eine Viererkette. Mit Niklas Moisander ist nun auch endlich der Abwehrchef wieder an Bord, der nicht nur seine Nebenleute dirigieren, sondern auch das Spiel aus der ersten Aufbaulinie heraus eröffnen wird. Neben dem Finnen agieren wie gewohnt Ludwig Augustinsson, Milos Veljkovic, Theodor Gebre Selassie und im Tor dahinter Jiri Pavlenka.

Auf der Bremer Bank sitzen zunächst: Luca Plogmann, Marco Friedl, Sebastian Langkamp, Nuri Sahin, Martin Harnik, Claudio Pizarro und Johannes Eggestein.

So startet Mainz 05: