Das ist Werders Startelf!

Werder muss in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals in Lübeck gegen Regionalligist SC Weiche Flensburg antreten – folgende Startelf schickt Florian Kohfeldt ins Rennen:

Kohfeldt rotiert: Neben den verletzten Philipp Bargfrede und Niklas Moisander fehlt in der Startelf auch Max Kruse erstmals in dieser Saison. Dafür bekommt die zweite Reihe ihre Chance.

Im Sturmzentrum agiert mit Claudio Pizarro gegen die Flensburger, die wahrscheinlich hauptsächlich tief in der eigenen Hälfte stehen und auf Konter lauern werden, ein echter Mittelstürmer. Neben dem Altmeister erhält als Rechtsaußen Johannes Eggestein seine Chance von Beginn an: Das Eigengewächs erzielte bereits in der ersten Pokalrunde einen Treffer und dürfte nun darauf hoffen, die englische Woche dafür zu nutzen, sich auch für Startelfeinsätze in der Bundesliga zum empfehlen.

Als Linksaußen startet mit Florian Kainz ebenfalls jemand, der gegen Wormatia Worms in der ersten Pokalrunde glänzen konnte und mit seinen Dribbling tiefstehenden Gegnern Probleme bereiten könnte – vor allem gegen den Regionalligisten, der im Zweikampf wohl weniger geschickt agieren dürfte als die Erstligateams, gegen die Kainz sich mitunter noch zu sehr in seinen Übersteigern verliert.

Im Zentrum gibt es keine Experimente: Davy Klaassen, in Kruses und Moisanders Abwesenheit Kapitän, bildet neben Maximilian Eggestein das läuferische Herzstück des Werder-Spiels. Dahinter zieht Nuri Sahin als Spielmacher von der Sechs die Fäden.

Sargent im Stadion - aber nicht im Kader

Defensiv erhält Marco Friedl eine zweite Chance: Nachdem der junge Österreicher leistungsbedingt beim 2:6 gegen Bayer Leverkusen schon nach 45 Minuten ausgewechselt wurde, vertraut Kohfeldt dem Talent diesmal erneut von Beginn an. Statt in einer Dreier- agiert Friedl diesmal innen in einer Viererkette: Eine Position, die er auch schon in der zweiten Mannschaft des FC Bayern spielen durfte. Die übrige Besetzung der Defensive mit Ludwig Augustinsson, Milos Veljkovic, Theodor Gebre Selassie und Jiri Pavlenka war so zu erwarten.

Auf der Bremer Bank sitzen zunächst: Luca Plogmann, Sebastian Langkamp, Kevin Möhwald, Milot Rashica, Yuya Osako, Max Kruse und Martin Harnik. Ebenfalls im Stadion, aber nicht im Kader: Joshua Sargent. Nachdem das US-Talent Erfahrung in der U23 sammeln durfte, soll der Angreifer nun näher an die Profis rücken.