Das ist Werders Startelf!

Werder-Coach Florian Kohfeldt setzt gegen Wolfsburg auf Philipp Bargfrede im defensiven Mittelfeld. Nuri Sahin muss dagegen zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Auf der Bremer Bank sitzen: Luca Plogmann, MilotRashica, Marco Friedl, Kevin Möhwald, Claudio Pizarro, Johannes Eggestein und Nuri Sahin.

Größere Überraschungen sind in Werders Startaufstellung ausgeblieben: Im Tor ist Jiri Pavlenka selbstverständlich gesetzt, in der Viererkette spielen Ludwig Augustinsson, Niklas Moisander, der für den gesperrten Milos Veljkovic ins Team gerückte Sebastian Langkamp und Theodor Gebre Selassie.

Im Mittelfeld bekommt Philipp Bargfrede den Vorzug gegenüber Nuri Sahin, Werder will das Spiel also vermutlich nicht so stark wie zuletzt über den Sechserraum aufbauen. Daneben sind Maximilian Eggestein und Davy Klaassen gesetzt.

Im Angriff startet Max Kruse nach zuletzt wechselnden Rollen mal wieder als alleinige Spitze und wird sich auch diesmal häufig in den Spielaufbau einschalten. Daneben starten Yuya Osako, der wohl über den rechten Flügel kommend immer wieder in den Strafraum stoßen dürfte, und Florian Kainz, ein klassischer Außenstürmer, der im letzten Aufeinandertreffen zeigen konnte, dass ihm die „Wölfe“ liegen: Damals traf der Österreicher beim 3:1-Erfolg doppelt.

So starten die Gäste: