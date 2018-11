Im Doppel-Interview mit der Bild erklären Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald und Geschäftsführer Klaus Filbry, wie sie sich Werders Zukunft vorstellen. Besonders die Infrastruktur soll verbessert werden.

Wer die Werder-Nachwuchsmannschaften durchläuft, dürfte sich mitunter in der Zeit zurückversetzt fühlen: Gebäude und Kabinen des Nachwuchsleistungszentrums stammen aus den 60er- und 70er-Jahren, die Ausstattung der Bremer Talentschmiede ist im Vergleich zur hochmodernen Konkurrenz kaum noch zeitgemäß. „Das ist nicht mehr zumutbar“, macht Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald im Interview mit der „Bild“ deutlich.

Zwar habe man überzeugende sportliche Konzepte und gute Ausbildungserfolge vorzuweisen, zukunftsfähig sei man im Werben um die großen Talente so aber nicht nicht mehr lange. „Unser Manko ist die Infrastruktur“, betont Hess-Grunewald. „Ich wüsste nicht, wo es auf diesem Level schlechter ist als bei uns.“ Bis 2022 soll der Neubau stehen. Kostenpunkt: 32 Millionen Euro. „Wir hoffen dabei auf die Unterstützung der Stadt“, erklärt Geschäftsführer Klaus Filbry der „Bild“ gegenüber. Zudem müsse man auch die Inneneinrichtung der neuen Anlagen noch finanzieren.

Umsatz soll deutlich steigen

Außerdem setzt Filbry sich und dem Verein das Ziel, den Umsatz von derzeit 118,7 Millionen Euro deutlich zu steigern: „150 bis 160 Millionen“ solle dieser in fünf Jahren betragen. Als Gewinn wird jährlich ein Plus von einer bis drei Millionen Euro anvisiert. Das wäre beinahe schon in der letztjährigen Bilanz gelungen – aufgrund von einer gebildeten Rücklage in Höhe von etwa einer Million Euro für möglicherweise anfallende Polizeikosten bei Hochrisikospielen pendelte sich der Gewinn jedoch bei etwa einer halben Million Euro ein.

Zum kompletten Interview in der „Bild“ geht es hier („Bild Plus“-Account notwendig).