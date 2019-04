Das ist nach einem Knorpelschaden wichtig

Die Verpflichtung von Niclas Füllkrug ist für Werder mit einem Risiko verbunden. Der Stürmer laboriert an seinem dritten Knorpelschaden im Knie. Sportmediziner Klaus Pöttgen ordnet diese Verletzung ein.

Es ist noch nicht lange her, dass ein Knorpelschaden im Knie für einen Fußballer oft das Karriereende bedeutete. Bundesliga-Profis wie Karsten Bäron, Markus Schroth oder Christoph Preuß mussten deswegen aufhören. Inzwischen lässt sich ein Knorpelschaden aber deutlich besser behandeln als noch vor einigen Jahren. Das zeigt nicht zuletzt das Beispiel von Werder-Zugang Niclas Füllkrug, der aktuell bereits zum dritten Mal an dieser Verletzung laboriert, aber keinen Gedanken an ein Karriereende verschwendet. Spätestens zur kommenden Saison will der 26-Jährige nach eigener Aussage wieder topfit sein, dennoch stellt sich die Frage: Wie groß ist das Risiko, dass er wegen des Knorpelschadens immer wieder ausfällt?

Dr. Klaus Pöttgen ist Sportmediziner und sorgte als Mannschaftsarzt von Darmstadt 98 für Aufsehen, weil es beim damaligen Bundesligisten relativ wenige Verletzungen gab. Mit einem Knorpelschaden lasse sich weiter Profi-Fußball spielen, sagt Pöttgen. Allerdings sei besondere Vorsicht geboten. „Wenn der Knorpel fehlt, reiben die Knochen, vereinfacht gesagt, aufeinander. Diese Stellen dürfen sich auf keinen Fall entzünden“, verdeutlicht der Arzt. „Zwei Dinge sind daher ganz wichtig: Eine Stabilisierung der Haltemuskulatur durch gezieltes Training und eine entzündungshemmende Ernährung, also viel Gemüse, Fisch, Omega-3-Fettsäuren und genügend Eiweiß.“ Zudem müsse die Belastung des Spielers gesteuert werden.