„Das ist eine große Sauerei“

Werders 2:6-Schlappe gegen Bayer Leverkusen war nicht der einzige Knalleffekt am Sonntagabend. Bayers Sportdirektor Rudi Völler knöpfte sich nach dem Spiel „Sky90“-Moderator Patrick Wasserziehr vor – und wie.

Eigentlich war in der Mixed Zone nach dem Spiel schon alles erzählt, ein paar Leverkusener Spieler hatten sich geäußert, Bayer-Trainer Heiko Herrlich seine Runde durch die TV-Stationen absolviert und alle warteten auf die Pressekonferenz. Dann aber nahm sich Sportdirektor Rudi Völler ein paar Momente Zeit – und setzte zu einer wahrlich feurigen Rede an.

Auslöser war die Live-Schalte von „Sky90“-Moderator Patrick Wasserziehr mit Herrlich wenige Minuten nach dem Spiel. „Wie man einen Trainer, der gerade 6:2 gewonnen hat, in einer Sendung so vorführen kann, ist für mich unglaublich. Ich mag Patrick Wasserziehr, wir kennen uns seit vielen Jahren. Aber das eben war unsäglich und ich bin schwer enttäuscht von ihm“, sagte Völler.

25-mal habe der Sky-Moderator nach Herrlichs Job gefragt, die Verantwortlichen würden zudem in der Kabine sitzen und über dessen Zukunft beratschlagen. So interpretierte Völler die Nachfragen aus dem Sky-Studio. „Nach dem zweiten Spieltag gibt es schon eine Diskussion um den Trainer und einige Medien sind daran nicht ganz unschuldig. Dass man nach acht Spieltagen ein bisschen Gegenwind bekommt, das ist völlig okay. Das gehört zum Geschäft dazu“, sagte Völler und setzte zur finalen Replik an.

„Aber was bei Sky abgelaufen ist, das finde ich – mit allem Respekt vor Herrn Wasserziehr – eine große Sauerei! Da werden irgendwelche Dinge erfunden in der Sendung und das finde ich unglaublich.“ Sagte es, nahm den wartenden Herrlich in den Arm und schlenderte wieder von dannen.

Wer war euer „Man of the Match“ gegen Leverkusen?