Bundestrainer Joachim Löw hat Maximilian Eggestein in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Zuletzt war 2016 ein Werder-Profi für die DFB-Elf nominiert worden.

Maximilian Eggestein steht im Aufgebot für die kommenden zwei Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien und die Niederlande. Das teilte Joachim Löw am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz mit. Die DFB-Elf trifft am Dienstag in Wolfsburg auf Serbien und am Sonntag darauf im EM-Qualispiel in Amsterdam auf die Niederlande.

Der 22-Jährige Eggestein gehört zu den Spielern, denen der Bundestrainer zutraut, den Umbruch bei der Nationalmannschaft mit einzuleiten. „Uns war es wichtig, dass sie jetzt mal diesen Schritt machen, damit wir auch einen Eindruck von ihnen bekommen“, sagte Löw über Eggestein und Lukas Klostermann (RB Leipzig). Beide könnten auch weiterhin in der U21 spielen und seien dort absolute Leistungsträger, so Löw weiter.

Bei Werder freute man sich über die Berufung Eggestein und gratulierte: "Er hat sich diese Nominierung durch seine Leistungen in den vergangenen Monaten verdient. Auch als Verein sind wir stolz, dass es mit Maxi wieder ein Spieler aus unserem Leistungszentrum zum Nationalspieler geschafft hat", wird Frank Baumann auf "Werder.de" zitiert. Auch bei Eggestein selbst war die Freude über die Nominierung groß. „Ich bin sehr glücklich über die Einladung. Das ist eine große Ehre, für die Auswahl meines Landes ausgewählt worden zu sein", sagte er.

Der letzte Spieler, der Werders Nachwuchsarbeit durchlief und deutscher Nationalspieler wurde, war Aaron Hunt. Der wurde 2013 berufen. Der letzte Werder-Profi überhaupt, der den Sprung in die A-Nationalelf packte, war Serge Gnabry 2016.

Der Kader in der Übersicht: