„Das ist die beste Position für mich“

Martin Harnik spricht im „Bild“-Interview über den Saisonstart von Werder und nennt das Mittelfeld als Prunkstück des Teams. Der Stürmer betont zudem, in welcher Formation er sich am stärksten sieht.

Momentan kuriert Martin Harnik noch eine Muskelverletzung aus, die von einem Beckenschiefstand verursacht wird. Ein Einsatz auf Schalke am Sonnabend ist jedoch noch nicht vom Tisch. Im Interview mit der „Bild“ verrät er, dass er sich in einer 4-4-2-Formation im Sturm neben Max Kruse am stärksten sieht.

„In meinen Augen ist das schon die beste Position für mich. Flo (Florian Kohfeldt; d. Red.) und der ganze Trainerstab wissen, dass ich mich da am wohlsten fühle“, betont Harnik auf Nachfrage. Im Heimspiel gegen Hertha BSC spielte der 31-Jährige in einer solchen Formation zusammen mit Kruse ganz vorne und erzielte prompt sein erstes Saisontor.

Dennoch sieht er einen anderen Mannschaftsteil als den stärksten von Werder: „Unser Prunkstück ist definitiv das Mittelfeld. Wir haben da nicht nur große Zweikampfstärke, sondern auch unglaubliche spielerische Qualität. Da ist keiner auf dem Platz, der nicht top mit dem Ball umgehen kann“, erklärt Harnik. Alle Mittelfeld-Spieler hätten Offensivdrang und wollten das Spiel nach vorne ankurbeln. Diese Qualität habe er noch in keiner Mannschaft gehabt, sagt der Stürmer.

Sogar einen Vergleich zum Mittelfeld seiner ersten Saison, 2008/09, in Bremen lässt Harnik zu: „Man kann viele Parallelen ziehen. Frings war wie Bargfrede ein Zweikampf-Monster, Daniel Jensen kann man mit Maxi Eggestein vergleichen. Borowski und Diego waren spielerisch saustark.“ Werder sei damals sehr gut besetzt gewesen, heute aber auch, betont der Werder-Stürmer.

Das ganze Interview gibt es hier.