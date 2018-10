Das ist Bayers gefährlichste Waffe

Ein großes Problem bleibt darüber hinaus Bayers Unbeständigkeit, die auch am Donnerstag in der Europa League beim FC Zürich wieder zu beobachten war: Erst lag die „Werkself“ 0:1 hinten, dann drehte sie nach der Pause das Spiel, um am Ende noch 2:3 zu verlieren. Formschwächen zahlreicher Profis verstärken derzeit diese Effekte.

Bleibt der Gegner starr in seiner Formation, hat Bayer Leverkusen, Werders Gegner am Sonntag (18 Uhr) im Weserstadion, das Spiel meistens im Griff. Doch sobald Spieler ihre Positionen verlassen, wird es, gerade im Zentrum, schnell konfus bei der Mannschaft von Heiko Herrlich. Oftmals gerät sie in der Nähe des eigenen Tores sogar in Unterzahlsituationen.

