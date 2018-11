Das große Rätselraten

Völlig ratlos zeigten sich die Werder-Spieler nach der zweiten Bundesliga-Niederlage in Folge. Also tauchte Sportchef Frank Baumann etwas tiefer in den Seelenzustand der Bremer ein. Er formulierte einen klaren Vorwurf: „Die Mannschaft muss heute mit der Kritik leben. Wenn man nicht zu 100 Prozent fokussiert ist, dann kann so etwas passieren“, meinte Baumann.

