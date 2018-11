Das goldene Köpfchen

Theodor Gebre Selassies Treffer zum 1:1-Ausgleich versöhnte die Werderaner ein wenig mit dem Liga-Auftakt gegen Hannover. Auch ansonsten zeigte der Tscheche eine gute Partie.

Nach dem Spiel wirkte Theodor Gebre Selassie ein wenig verlegen, vielleicht auch etwas irritiert. Am Sky-Mikrofon war der Tscheche gefragt worden, wie er denn sein Kopfballtor erlebt habe – er sei ja sonst eigentlich eher der Vorbereiter. Tatsächlich erzielte Gebre Selassie für Werder inzwischen seinen 16. Treffer bei nur sieben Vorlagen. Eigentlich passiere ihm so etwas schon gelegentlich, ließ der Verteidiger wissen.

Und die Kopfbälle hat der 31-Jährige ohnehin besonders gern. Zehnmal traf er in Grün-Weiß auf diese Weise, schon das letzte Tor der Vorsaison beim Sieg gegen Mainz war ein Gebre-Selassie-Kopfball. Die neue Saison fing für Werder also genau so an, wie die alte endete: Mit dem goldenen Köpfchen des treffsicheren Rechtsverteidigers.



So überrascht es auch kaum, dass Gebre Selassie insgesamt sechs Luftzweikämpfe für sich entschied und damit die Bestmarke auf Bremer Seite setzte. Einzig Ex-Werderaner Niklas Füllkrug, Zielspieler für die langen Bälle der Gästemannschaft, kam mit 8 gewonnen Kopfballduellen auf einen besseren Wert.

Ohnehin überzeugte Gebre Selassie beim ersten Heimspiel der Saison, offensiv wie defensiv. Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Zwar ist der Tscheche seit Jahren fester Bestandteil der Stammelf bei Werder, allerdings hatten es Frank Baumann und Florian Kohfeldt vor der Saison für sinnvoll erachtet, mit dem Schweden Felix Beijmo dem Kader einen immerhin drei Millionen Euro teuren neuen Rechtsverteidiger hinzuzufügen.

Nach der Sommervorbereitung ist klar: Beijmo, erst 20 Jahre alt, braucht noch Zeit – und Werder keinen Neuen für die Gebre-Selassie-Position, so lange der Routinier abliefert wie gegen Hannover. Einmal, in der 48. Minute, attackierte der Tscheche Hannovers Youngster Linton Maina so vehement, dass dieser bis an seine eigene Torauslinie zurückgedrängt wurde und den Ball verlor. Aus dem darauffolgenden Werder-Einwurf resultierte eine Großchance für Ludwig Augustinsson.

Dass Gebre Selassie von einem Spieler, dem wenig offensive Kreativität und auch gerne mal der Hang zum defensiven Lapsus nachgesagt wurde, zu einem Fixpunkt im Bremer Spiel geworden ist, hängt auch damit zusammen, wie Florian Kohfeldt die Stärken des Tschechen einbindet und Gebre Selassies Spielweise aktiv weiterentwickelt.

Als athletisch guter, eher offensiv denkender Rechtsverteidiger ist es für den Tschechen eigentlich ein leichtes, in gute Positionen für Hereingaben zu kommen. Das Problem: Butterweiche Flanken gehören eigentlich nicht in Gebre Selassies Repertoire. Entsprechend versucht man bei Werder inzwischen, den Tschechen etwas eingerückter spielend einzusetzen.

Besonders gegen den Ball hat der Tscheche so seine Momente: Als zusätzliche Absicherung für das Zentrum ist er mit seinem im Alter gereiften Spielverständnis eine Hilfe, in Gegenpressingmomenten verhilft Gebre Selassie sein vehementes Nachschieben gern zu Ballgewinnen. Durch die Rolle Philipp Bargfredes als situativ zusätzlich absichernder Spieler in der Abwehrkette und eine grundsätzlich verbesserte Gegenpressingstaffelung ist das Risiko bei diesen Aktionen nicht mehr so groß wie in früheren Saisons.

Auch im Passspiel wirkt Gebre Selassie zumindest etwas variabler: Zwar wählt der Tscheche immer noch gern den Pass zurück oder die Seitenlinie entlang, aber immer häufiger nutzt Gebre Selassie seine grundsätzlich passable Technik auch für Kombinationen oder spielt gar einen riskanteren Ball ins Zentrum. Dort stehen mit Yuya Osako und Davy Klaassen in dieser Saison zwei Passempfänger bereit, die auch unter Druck zuverlässige Anspielstationen darstellen.

Die Rahmenbedingungen stehen also gut dafür, dass Gebre Selassie in dieser Saison auch jenseits bejubelter Kopfballtreffer sein Potential auf den Rasen bringen kann. Und die Ansprüche sind auch beim Tschechen groß: Gebre Selassie, seit 2012 im Verein, will mit Werder europäisch spielen. „Zwei verlorene Punkte“ nannte der im Persönlichen so bescheidene Tscheche das 1:1 gegen Hannover. Für diese Saison hat der Verteidiger sich also große Ziele in den Kopf gesetzt.

Wer war euer "Man of the Match" gegen Hannover? Jetzt abstimmen!