Das Gespür, die Klasse – und diese Haare!

Weder Marketing-Gag noch Akt der Nostalgie: Spätestens das Spiel gegen Hannover 96 hat gezeigt, welche große sportliche Bedeutung Claudio Pizarro für Werder hat.

Wenn zwei, die sich auskennen sollten, nach einem Werder-Spiel meinen, über Claudio Pizarro sprechen zu müssen, dann gibt es viele Anknüpfungspunkte. Nach Werders 1:1 gegen Hannover 96 hätte man zum Beispiel darüber reden können, wie unglaublich fit dieser fast 40-Jährige immer noch ist. Oder darüber, wie gut er nach wie vor den Ball abschirmt. Wie gefährlich er für jede gegnerische Abwehr immer noch ist. Wie er mit seinem sechsten Sinn erspürt, wo der Ball hinkommt, und wo er, also Claudio Pizarro, folglich zu stehen hat.

Horst Heldt und der Sky-Reporter redeten am Sonnabend nach dem Spiel über Claudio Pizarro. Genauer: über dessen Haare. Jetzt spielt schon Pizarros Kopfbedeckung in den Analysen eine Rolle… Aber warum auch nicht? Ob Pizarros Haarspitzen bei der Flanke, die zum späten Werder-Ausgleich führte, wohl den Ball berührt hätten, wollte der Reporter wissen. „Mit den Haaren war er dran, er hat zu lange Haare“, sagte Horst Heldt, der Sportchef von Gegner Hannover 96. Und mit dieser Aussage hätte das umkämpfte Spiel Werder gegen Hannover 96 in eine umkämpfte Nachspielzeit gehen können. Denn wenn Pizarros Haarspitzen tatsächlich den Ball berührt hätten, dann hätte Werders Tor, das wenige Augenblicke später der unermüdliche Verteidiger Theo Gebre Selassie geköpft hätte, nicht zählen dürfen.

Doch Heldt hatte kein Interesse daran, eine Diskussion über die Korrektheit des Bremer Treffers im Allgemeinen und den Videobeweis im Besonderen zu führen. Dafür war der 96-Macher viel zu gut gelaunt. Also sagte er: „Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden.“ Und, noch einmal mit Blick auf Pizarros Beteiligung beziehungsweise Nichtbeteiligung am Ausgleichstreffer: „Es ist okay, da würde ich jetzt kein Fass aufmachen.“ Ein Fass haben auch die Werder-Profis und Verantwortlichen nach dem Spiel nicht aufgemacht. Dafür war dieses 1:1 gegen Hannover 96 dann doch weniger als erhofft. Was Werders Macher dagegen in einer ruhigen Minute bestimmt tun dürfen, ist, mit einem kleinen Sekt darauf anzustoßen, dass sie sich vor ein paar Wochen dafür entschieden haben, Claudio Pizarro seinen x-ten Vertrag bei Werder zu geben. Es hat sich nämlich gelohnt.

Wichtig für das Offensivspiel

Pizarros Kurzauftritt im Pokal hatte erste Anhaltspunkte dafür geliefert, dass dieser für einen Fußballprofi unerhört alte Stürmer immer noch ein Gewinn für eine Fußballmannschaft wie Werder sein kann. Pizarros 26-Minuten-Einsatz gegen Hannover 96 hat nun den Beweis erbracht, dass der Oldie tatsächlich ein entscheidender Faktor für Werders Offensivspiel ist.

Es stand ja anfangs die Vermutung im Raum, Werder habe den ewigen Bremer Liebling Pizarro vor allem deshalb geholt, um den Trikotverkauf noch ein Mal, vielleicht ein letztes Mal, anzukurbeln. Eine andere Theorie besagte, dass Sportchef Frank Baumann seinem alten Weggefährten Pizarro vor allem deshalb einen weiteren, vielleicht den letzten Vertrag gegeben habe, weil Pizarro einen anderen Abschied verdient hat, als ihn Werder ihm im vergangenen Sommer beschert hatte.

Und sportlich? Da stand die Annahme im Raum, dass Trainer Florian Kohfeldt den Spieler vor allem deshalb auf der Bank haben wollte, um bei Bedarf mit einer Einwechselung das Publikum und die Stimmung auf Werders Seite ziehen zu wollen.

Pizarro sorgt für Unordnung

All diese Motive spielen vermutlich wirklich eine Rolle, aber sie sind nicht entscheidend. Entscheidender sind die Zahlen, die Pizarros Hannover-Auftritt zusammenfassen. Pizarro kam in 26 Minuten zu vier Torabschlüssen. Er gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Das sind Fakten. Oder anders ausgedrückt: Pizarro war eine Belebung für Werders phasenweise wenig zielstrebiges Offensivspiel. „Er ist ein besonderer Spieler“, sagte Florian Kohfeldt, „wir wissen, dass beim Gegner was passiert, wenn er ins Spiel kommt.“ In der Tat: Mit Pizarro hatten die Werder-Angriffe gegen eine sehr gut organisierte Hannoveraner Abwehr plötzlich einen Zielspieler, einen Mittelstürmer, der gegnerische Verteidiger band. Werder kam in der Schlussphase viel besser ins letzte Drittel des Spielfeldes.

So fit, wie Pizarro sich seit seiner Rückkehr nach Bremen präsentiert, kann man heute mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass er in dieser Saison noch viele Male zum Einsatz kommen wird. Und was dann von ihm zu erwarten ist, drückte Torschütze Gebre Selassie aus: „Seine Leistung spricht für sich, ich bin mir sicher, dass er in den nächsten Spielen treffen wird.“

