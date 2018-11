Werder lässt beim 0:1 gegen Rot-Weiss Essen den unbedingten Willen vermissen. Das gefiel Trainer Florian Kohfeldt gar nicht und ließ anschließend auch keine Ausreden gelten.

Gegen 19 Uhr war dann endlich Zeit für eine Stärkung. Aufgeteilt an vier Tischen saßen die Werder-Profis mitten im Gang vor der Umkleidekabine und gönnten sich die abschließende Mahlzeit des Tages. Das wirkte ein wenig improvisiert, wie der Werder-Tross da so saß und aß, während sich der spätere Turniersieger Betis Sevilla und Rot-Weiss Essen neben ihnen fürs Endspiel bereit machten. Aber das passte ganz gut zu den vorangegangenen 24 Stunden. „Das war keine Komfortreise“, sagte Cheftrainer Florian Kohfeldt.

Freitagabend hatte Werder noch in Österreich gegen den 1. FC Köln gespielt, dann ging es am Sonnabendvormittag zurück nach Deutschland mit Zwischenstopp beim Blitzturnier in Essen. Dort lieferte Werder einen enttäuschenden Auftritt gegen den Gastgeber ab und verlor mit 0:1. Der Abschluss mit einem 1:0-Sieg gegen Huddersfield aus der Premier League geriet immerhin versöhnlich. Zur Tagesordnung wollte Kohfeldt trotzdem nicht einfach so übergehen, dafür war das Spiel gegen Essen einfach zu enttäuschend gewesen. „Das geht so nicht“, sagte Kohfeldt, „da brauchen wir nicht über Taktik oder einzelne Spieler sprechen – so etwas darf in der Gesamtheit nicht passieren.“

Werder hat sich große Ziele gesetzt und will nächste Saison viel erreichen. „Das erste Spiel hat deutlich aufgezeigt, wie es nicht geht“, sagte Kohfeldt, dem der zweite Auftritt wesentlich besser gefiel. „Ich möchte aber beide Auftritte auch nicht zu hochhängen“, sagte er, „aber man muss doch nur mal zurückblicken.“ Gemeint war damit der vergangene Sommer, als Werder nach einer starken Rückrunde geradezu euphorisiert aus der Pause gekommen war, um den Start in die Saison dann gründlich zu vergeigen.

Rot-Weiss Essen – Werder Bremen 1:0

Nach 32 Minuten ging ein Raunen durchs Essener Stadion an der Hafenstraße. Da nämlich lieferte sich Kai Pröger ein Laufduell mit Max Kruse im Mittelfeld – und der Essener Spieler aus der vierten Liga nahm Kruse, dem ehemaligen Nationalspieler, auf 20 Metern drei, vier Meter ab. Kruse blieb nur das Nachsehen, und das Publikum tobte vor Vergnügen. Eigentlich hatte man es ja umgekehrt erwartet: Dass Werder, trotz eines neuntägigen Trainingslagers in den Beinen, den drei Klassen tiefer spielenden Gegner dominieren würde. Aber davon war nichts zu sehen. Im Gegenteil: Mit dem 0:1 war Werder noch gut bedient, denn kurz vor Schluss setzte Torschütze Benjamin Baier noch einen 25-Meter-Schuss an die Latte. Werder-Torwart Luca Plogmann wäre chancenlos gewesen. Das war der Nachwuchsmann im Werder-Tor beim Treffer des Tages definitiv nicht. Baier hatte nach neun Minuten aus knapp 20 Metern geschossen, und der Ball trudelte mehr, als dass er flog in Richtung Plogmann, der trotzdem nicht an den Kullerball herankam.

Die Art und Weise dieses Treffers passte zum enttäuschenden Bremer Auftritt. Kohfeldt jedenfalls war mächtig bedient. Früh schrie er Anweisungen aufs Feld, ein-, zweimal drehte er sich enttäuscht ab, und nach 25 Minuten wechselte er sogar zweimal aus, und das, obwohl das Spiel nur 45 Minuten dauerte. Fridolin Wagner und Joshua Sargent kamen ins Spiel. Danach hatte Werder seine beste Phase. Der ansonsten enttäuschende Milot Rashica scheiterte zweimal aus der Distanz an RWE-Torwart Lukas Raeder, Manuel Mbom missglückte eine Direktabnahme, Sargent verlängerte den Ball knapp neben das Tor. Das war‘s aber auch schon für müde Bremer. Die Essener Fans durften kurz vor Schluss guten Gewissens „Finale, Finale“-Rufe anstimmen.



Werder Bremen: Plogmann – Beijmo, Langkamp, Moisander, Friedl – Käuper (26. Wagner), Mbom, Kruse – Rashica, J. Eggestein (26. Sargent), Harnik

Werder Bremen – Huddersfield Town 1:0

Für das Spiel um Platz drei gegen Huddersfield (zuvor 0:2-Verlierer gegen Sevilla) nahm Kohfeldt fünf Änderungen vor. Kevin Möhwald, Florian Kainz, Theodor Gebre Selassie, Maximilian Eggestein und Jan-Niklas Beste rückten ins Team, Felix Beijmo, Rashica, Johannes Eggestein, Mbom und Moisander blieben draußen. Das Spielsystem (4-3-3) blieb dasselbe. Immerhin etwas besser wurde das Bremer Spiel gegen einen Gegner, der längst nicht so engagiert zu Werke ging wie eine Stunde zuvor der Gastgeber.

Die Offensive um Martin Harnik, Kruse und Kainz entwickelte deutlich mehr Zug zum Tor als noch gegen Essen. Vor allem Harnik hätte sich dabei auch als Torschütze hervortun können, aber mal verzog er freistehend aus acht Metern (13.), mal brachte er den Ball im Strafraum nicht unter Kontrolle (18.), mal wurde er geblockt (20.), und beim bis dahin besten Bremer Konter spielte Eggestein ihm den Ball in den Rücken (22.).

Jubeln durfte Werder trotzdem. Kainz verwandelte einen Freistoß wunderschön und direkt zum 1:0 (26.). Der eingewechselte Rashica hätte den nächsten Bremer Konter zum 2:0 abschließen können, verzog aber knapp (31.). Danach passierte auf dem Platz nicht mehr viel, und so widmeten sich die Werder-Fans nach diesem versöhnlichen Auftritt ihrer Mannschaft einem ihrer Lieblingsthemen. „HSV, zweite Liga“, sangen sie.



Werder Bremen: Plogmann – Gebre Selassie, Langkamp, Friedl, Beste – Käuper (33. Sargent), Möhwald, M. Eggestein, Kainz, Kruse – Harnik (25. Rashica)