Mit reichlich Glück hat Werder ein Remis in Freiburg erreicht. Nach dem Spiel war viel Erleichterung zu spüren. Kapitän Max Kruse redete sich allerdings den Frust der vergangenen Tage von der Seele.

Max Kruse

„Wir sind nicht ganz zufrieden, weil wir gerne gewonnen hätten, aber am Ende haben wir uns noch für ein gutes Auswärtsspiel belohnt. Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden, hatten hundertprozentige Torchancen über das ganze Spiel verteilt. Wir haben uns nach der Pause vorgenommen, offensiv aus der Kabine zu kommen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und leider erst in der 90. Minute getroffen. Wir spielen guten Fußball, machen aber die Tore nicht. Es war wichtig, mal wieder was Zählbares zu holen. Der Punkt war wichtig für das Selbstvertrauen. Wir haben die Niederlagenserie gestoppt, sind drei Punkte hinter Bayern und auf Europa-League-Kurs. Jetzt bereiten wir uns auf das Spiel gegen sie vor. Klar ist, dass jeder von uns 120 Prozent geben muss.“

Über das Fitnessthema unter der Woche: „Es wird Zeit, dass einige Leute ihre Klappe halten. Immer dieses Fitness-Gelaber. Das höre ich jetzt seit sechs, sieben Jahren. Am Ende muss man nur auf meine Statistik gucken. Das geht mir tierisch auf den Sack. Vor drei Wochen war ich noch ein Kandidat für Jogi Löw. Heute bin ich nicht fit genug, oder fett. Sollen sie alle schreiben. Aber der Realitätsverlust ist da schon sehr, sehr groß."

Niklas Moisander

„Es war ein verrücktes Spiel, sehr intensiv. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Zum Glück haben wir am Ende noch den Ausgleich geschafft. Pavlas hat uns heute mehrfach gerettet. Mit seinen Paraden hat er uns im Spiel gehalten.“

Über den Strafstoß: „Ich versuche, den Schuss zu blocken und bekomme die Hände nicht mehr hinten den Rücken. Das war Pech, aber vielleicht muss man den Elfmeter geben.“

Johannes Eggestein

„Es ist echt schwer, hier zu spielen. Der Platz ist eng, die Freiburger kennen sich damit aus. Ich denke, wir sind dennoch zu erstaunlich vielen Chancen gekommen. Wir haben das System mehrmals umgestellt und konnten so immer wieder Akzente setzen. Wir hätten früher treffen müssen, ohne Frage.“

Ludwig Augustinsson

„Wir haben 90 Minuten gekämpft und an uns geglaubt. Ich bin froh, dass ich das Tor machen konnte. Der Punkt ist wichtig. Heute war Pavlas unser Superman."

Jiri Pavlenka

„In meinen Augen haben wir uns gegen starke Freiburger echt viele Chancen erarbeitet. Das Spiel hätte auch 3:3 enden können. Es war ein sehr wichtiger Punkt für uns, weil es uns nach drei Niederlagen schwer gefallen ist, ins Spiel zu kommen. Es wurde schon von allen gesagt, dass Werder jetzt durchgereicht wird, aber wir haben heute Moral bewiesen. Das erste System ist nicht aufgegangen und wir haben die Freiburger auch anders erwartet. Wir sind aber in der Lage, umzustellen und verschiedene Systeme zu spielen.“

Florian Kohfeldt

"Es war ein spannendes Spiel mit Emotionen in beide Richtungen. Mit dem Ausgleich haben wir uns für einen sehr hohen Aufwand belohnt, auch wenn der Zeitpunkt glücklich war. Der Punkt ist nicht der Maximalertrag, aber in Freiburg muss man damit zufrieden sein. Die drei Niederlagen haben uns nicht verunsichert, aber sie haben uns ein bisschen die Leichtigkeit genommen. Deshalb war der Punkt sehr wichtig. Pavlas hat das heute sehr gut gemacht, hat uns im Spiel gehalten. Aber auf der anderen Seite hat Schwolow das auch getan.“

Frank Baumann

„Johannes Eggestein war in den letzten Wochen auch schon eine realistische Option für die Startelf. Er hat sich den Startelfeinsatz verdient und hat das gut gemacht. Es wird nicht sein letzter Einsatz von Beginn an gewesen sein.“