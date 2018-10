Das erfolgreichere Abziehbild

Werder zeigt sich gegen Schalke sehr wandlungsfähig und gereift und gewinnt am Ende mit vielen Elementen des Schalker Fußballs.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt änderte seine Startelf im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel auf zwei Positionen: Für Sebastian Langkamp rückte Milos Veljkovic nach abgesessener Sperre wieder ins Team und Nuri Sahin vertrat den verletzten Philipp Bargfrede. Kohfeldt stellte seine Mannschaft wieder im gewohnten 4-3-3 aufs Feld, mit der Viererkette Theo Gebre Selassie, Veljkovic, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson vor Torhüter Jiri Pavlenka, mit Sahin auf der Sechs und Maximilian Eggestein und Davy Klaassen auf den Halbpositionen. Yuya Osako und Florian Kainz übernahmen die Flügel und Max Kruse das Angriffszentrum.

Schalke wechselte im Vergleich zum Sieg in Düsseldorf auf drei Positionen: Für Suat Serdar und Franco Di Santo rückten Alessandro Schöpf und Amine Harit in die Mannschaft und weil sich Keeper Ralf Fährmann kurzfristig abmelden musste, kam Alexander Nübel zu seinem Startelfdebüt in der Bundesliga. Schalke-Coach Domenico Tedesco vertraute wieder einer Formation mit Viererkette und stellte seine Mannschaft in einem 4-2-3-1 auf.

Im Vorfeld war viel über die Rollenverteilung spekuliert worden und tatsächlich gestalteten sich die ersten 15, 20 Minuten auch relativ offen. Schalke schaffte es mit seinen Mannorientierungen im 4-4-2-Pressing gut, aus diesen Formationen ins Angriffspressing aufzurücken und hatte einige gute, hohe Ballgewinne. Weston McKennie als zweite Spitze im Anlaufen neben Guido Burgstaller machte dabei einen guten Job, der jeweils ballferne Angreifer stellte den Sechserraum und damit Sahin zu, während der Rest der Mannschaft eher nach außen gerichtet presste. Werder brachte Sahin vor der eigenen Abwehr und hinter der ersten Schalker Pressinglinie nicht aufgedreht ins Spiel und hatte einige Probleme, die gewohnten Anlaufstellen in den Halbräumen zu finden. Schalke kontrollierte das Zentrum und drückte Werder stattdessen früh auf die Flügel.

Werders Passqualität war in der Anfangsphase ungewohnt schlecht, selbst sichere Aufbauspieler wie Moisander wirkten fahrig, auch Kruse und Eggestein hatten einige Male ein schlechtes Timing im Passspiel. Dabei fußte Werders eigentlicher Ansatz auf eben jener gewohnten Sicherheit im Passspiel: Die Mannschaft hatte sich auf einen Abnutzungskampf eingestellt und wollte in diesem, so gut es ging, die Kontrolle über Ball und Gegner behalten und Schalke erst gar nicht in Umschaltmomente kommen lassen.

Linkslastiges Bremer Spiel

Erst als Sahin sich zwischen die beiden Innenverteidiger in einen Dreieraufbau fallen ließ und das Spiel mit dem Gesicht zum gegnerischen Tor vor sich hatte, lief das Bremer Kurzpassspiel flüssiger und sicherer und Werder hatte den gewünschten langen Ballbesitz. Ein Nebeneffekt von Sahins Libero-Rolle mit Moisander links neben sich war eine ziemliche Linkslastigkeit im Bremer Spiel.

Kainz rückte auf seiner Seite hoch auf, Augustinsson schob nach und bekam von den beiden Aufbauspielern Moisander und Sahin überdurchschnittlich mehr Anspiele als auf der anderen Seite Gebre Selassie und Osako – auch weil Veljkovic im Aufbau eher selten beteiligt war. Kruse war so unregelmäßig eingebunden, dass er sich wie schon so oft zuvor in tiefere Zonen fallen ließ, um Überzahl im Mittelfeld zu schaffen und den Aufbau zu unterstützen. Allerdings entgegen seiner Gewohnheit dieses Mal nicht in die linken Halbräume, sondern eher rund um Osako, der fast unsichtbar blieb.

Den grundsätzlichen Unterschied zu den bisherigen Spielen konnte (oder wollte?) Werder aber auch mit diesen Maßnahmen nicht beheben: Werder schaffte es zwar ins Übergangsdrittel, dann aber stockten die Angriffe und versandeten oder mussten nach einem Rückpass wieder neu aufgebaut werden. Es gab wenig Dreieckspiel und nahezu gar keine Tiefe im Bremer Spiel. Bis zur Pause hatten die zwei Flügelspieler und die beiden Achter die wenigsten Ballaktionen – Moisander dafür mehr als Eggestein, Klaassen und Osako zusammen.

Schalke musste abwartende Rolle aufgeben

Im Gegenzug funktionierte das Spiel gegen den Ball aber sehr gut. Werder attackierte im 4-4-2 mit Klaassen neben Kruse und zeigte sich hervorragend eingestellt auf die Schalker Stärken auf den Flügeln. Kainz lief aus seiner Position im Bogen nach innen an und unterband so die Zuspiele auf Schöpf, das gute Verschieben der Mannschaft in Ballnähe glich die Schalker Überladungen auf den Seiten schnell aus und ließ so kaum die gefährlichen Eins-gegen-Eins-Situationen zu. Einzig Harit zeigte mit ein paar Dribblings einen Hauch von Gefahr, verpasste aber ein ums andere Mal das Abspiel und verzettelte sich. Die langen Bälle auf Burgstaller verteidigte Werder insgesamt solide und hatte mit Sahin einen zuverlässigen Spieler vor der Abwehr, der sich um die Abpraller kümmerte.

So blieb die Partie in der ersten Halbzeit eine extrem zähe Angelegenheit mit sehr wenigen Torraumszenen auf beiden Seiten, in der Werder die Kontrolle hatte und Schalke wenigstens den Ansatz von etwas Torgefahr. Mit dem ersten Schuss aufs Schalker Tor überhaupt kurz vor der Pause verpasste Eggestein dem Spiel für die zweite Halbzeit dann aber einen völlig neuen Anstrich. Werder hatte in den ersten 45 Minuten über 100 Pässe mehr gespielt als der Gegner, Schalke musste also seine abwartende Rolle aufgeben und selbst initiativ werden.

Tedesco brachte Angreifer Mark Uth für Linksverteidiger Hamza Mendyl und stellte von 4-2-3-1 auf ein 4-4-2 mit einer Raute im Mittelfeld um. Harit gab den Zehner, Uth rückte neben Burgstaller in den Sturm. Werder hatte mit dem zweiten klaren Angreifer ein paar Probleme, vor allem bei langen Bällen, auf die Schalke aggressiver nachrückte und entweder besser festmachen konnte oder dann im Kampf um die zweiten Bälle präsenter war.

Beeindruckende Effizienz

Kohfeldts Reaktion fiel dreifach aus: Zum einen wechselte er doppelt, nahm mit Kainz und Osako beide Flügelangreifer vom Platz und brachte stattdessen Claudio Pizarro und Sebastian Langkamp. Pizarro rückte in den Sturm, Langkamp zwischen Veljkovic und Moisander in die Abwehr. Heraus kam deshalb zum anderen ein 3-1-5-1, das das Zentrum besser sichern sollte und als Vorgriff gedacht war für die zu erwartenden Flanken der Gastgeber und den einen oder anderen noch folgenden offensiven Wechsel.

Schalke kam nach einer Unachtsamkeit von Veljkovic zur besten Ausgleichschance durch Burgstaller, Werder bekam die Partie aber nach und nach wieder in den Griff und auch Entlastung durch die sich immer mehr öffnenden Räume. Einen dieser Konter schloss Eggestein mit dem erst zweiten Schuss aufs Schalker Tor überhaupt mit dem 0:2 ab. Werders Effizienz war beeindruckend und der entscheidende Unterschied beider Mannschaften.

Werder machte auch danach nicht den Fehler, sich nur auf das Verteidigen des Vorsprungs zu konzentrieren, sondern setzte auch offensiv noch einige Akzente – oder blieb selbstbewusst und auf gewisse Weise auch mutig genug, um den Ballbesitz auszuspielen, ohne nervös zu werden.

Die Mannschaft zeigte eine sehr reife Leistung mit einer Spielidee, die sie bisher in der Art nicht verfolgt hatte. Werder spielte wie ein Abziehbild des FC Schalke, mit einer enormen Positionstreue und großem Fokus auf die defensive Struktur, dazu geduldig und auf die wenigen Momente lauernd. Kohfeldt erwischte Schalke mit dessen eigenen Waffen, während seine Mannschaft in der Umsetzung ihre Wandlungsfähigkeit auf eindrucksvolle Art und Weise zeigte.

Wer war euer „Man of the Match“?