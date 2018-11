Das dürfte unangenehm werden

Manuel Baum hat den FC Augsburg zu einem schwer berechenbaren Team geformt, das defensiv wie offensiv Varianten auf Lager hat. Werder wird sich viele Lösungen parat legen müssen, um zu bestehen.

Augsburg ist eine der flexibelsten Mannschaften der Liga

Wer die zweiten Bälle gewinnt, hat beste Chancen

Vorsicht vor Augsburgs Kopfballstärke!

Das Spiel gegen den Ball:

Unabhängig von der Grundordnung sind die Abläufe im Augsburger Pressing fast immer gleich. Zwei Angreifer laufen die gegnerischen Innenverteidiger an und manchmal auch bis zum Torhüter durch, der dritte offensive Spieler oder der höher aufgerückte Sechser kümmert sich um den Sechserraum des Gegners. Das Ziel ist es dabei immer, das Zentrum zu versperren.

Spielt der Gegner unter Druck den Ball auf die Außen, rücken die äußeren Mittelfeldspieler oder die Außenverteidiger rasch vor und bauen frühen Druck auf. Sehr auffällig ist das saubere Durchschieben der restlichen Spieler, um diese herausrückenden Aktionen des Mitspielers gut abzusichern.

Augsburg ist in den Abläufen eingeschliffen und trotzdem einigermaßen unberechenbar - weil Manuel Baums Mannschaft unheimlich oft die Anlaufhöhe im Pressing variiert. Augsburg kann vereinfacht formuliert alles spielen: Tiefstes Abwehrpressing, etwa gegen besonders spielstarke Gegner oder nach Führungen, ein handelsübliches Mittelfeldpressing oder aber ein besonders aggressives, riskantes Angriffspressing mit unwahrscheinlich hoher Intensität.

Was in allen Varianten immer mal wieder zu erkennen ist, sind klare Mannorientierungen - manchmal sogar über das komplette Spielfeld verteilt. Augsburg nutzt auch dieses Stilmittel nicht dogmatisch, sondern je nach Gegner und Spielsituation dosiert. Aber auch das trägt zu einer enormen Flexibilität bei und macht es dem Gegner schwer, sich darauf einzustellen und vor allen Dingen einen gewissen Rhythmus im Spiel zu finden.

Daniel Baier hält sich als meist tieferer Sechser eher in der Nähe der eigenen Abwehrkette auf und dürfte auf dieser Position einer der besten Spieler der Liga sein. Baier antizipiert stark, erkennt Situationen schon lange bevor sie entstehen. Damit ist stets eine gute Restverteidigung gewährleistet.

Der FCA kann in einer Anordnung mit Fünferkette immer wieder einen ballnahen Spieler für einige Momente ins Mittelfeld schicken, um dort Druck auf den Ball zu machen ohne die Absicherung dahinter zu riskieren. Und auch die Tiefe wird in diesen Phasen sauber verteidigt, wenn die Abwehr dann sehr nahe zum Tor steht. Durch das ordentliche Positionsspiel ist nach Ballverlusten zudem ein schnelles Gegenpressing möglich, von dem die Mannschaft gerade gegen schwächere Gegner auch regen Gebrauch macht.

Das Spiel mit dem Ball

Auch hier hat Augsburg mehrere Lösungen parat, um zu Torchancen zu kommen. Baier ist so etwas wie der Anlaufpunkt aller Angriffe, die flach und kontrolliert nach vorne getragen werden sollen. Baier lässt sich gerne in den linken Halbraum fallen, um dort dem direkten Zugriff des Gegners im Zentrum zu entgehen und den Rhythmus seiner Mannschaft zu bestimmen.

Augsburg spielt nicht übermäßig lange Ballzirkulationen in der letzten Linie aus, auch Torhüter Marwin Hitz ist nur im Notfall eingebunden und kein „zusätzlicher Feldspieler“, um Pressingsituationen aufzulösen. Vielmehr sind Spielverlagerungen ein gerne genutztes Mittel. Der Gegner wird kurz auf einer Seite angelockt, sobald die Mannschaft dann zum Ball verschiebt, spielt Augsburg einen Diagonalball auf die ballferne Seite, die durch die breit stehenden Flügelspieler besetzt ist.

Hier kommt besonders die linke Angriffsseite ins Spiel. Philipp Max ist der Topvorbereiter der Liga und wirklich dauerhaft im Vorwärtsgang unterwegs. Entweder zieht Caiuby in die Tiefe und schafft so Platz oder aber der Brasilianer wird hoch angespielt und verlängert den Ball auf den einlaufenden Max. Mit Max, Caiuby und den aus dem Zentrum ausweichenden Michael Gergoritsch hat Augsburg dann schnell drei spielstarke Spieler in Ballnähe, um den Angriff weiterzuführen.

Erobert Augsburg den Ball im Mittelfeld, geht der erste Impuls sofort in Richtung Tiefe. Wenigstens ein Angreifer schafft mit einem Sprint sofort Tiefe und damit eine Anspielstation - oder aber genug Raum für den Kollegen. Auch in diesen Momenten schaltet sich Max gerne mit Tempo in den Angriff ein und bindet einen Gegenspieler.

Was bedeutet das für Werder?

Die Vorbereitung auf Augsburg dürfte anspruchsvoll sein. Und selbst dann kann der Gegner immer wieder mit einer neuen Variante überraschen. Im Hinspiel etwa krempelte Baum zehn Minuten vor dem Anpfiff seine Grundordnung komplett um und reagierte total auf Werder, ohne dabei die Stärken der eigenen Mannschaft zu sehr zu beschneiden. In der Folge mussten sich die Bremer mit 0:3 geschlagen geben. Werder wird sich auf viele kleine Dinge vorbereiten müssen und vermutlich auch darauf, dass Augsburg zunächst (mit einer Fünferkette?) tiefer stehen wird und Werder den Ball überlässt.

Zu einem sehr entscheidenden Faktor dürften die so genannten zweiten Bälle werden. Gerade der FCA mit seinem geradlinigen Spiel mit vielen hohen Bällen auf kopfballstarke Spieler wird viele dieser Bälle provozieren, die entweder verlängert oder abgelegt werden oder in diesem Bereich umkämpft bleiben. Werder wird auf lange Zuspiele insofern reagieren müssen, dass die Mannschaft dann für die Anschlussaktion genügend eigene Spieler gut gestaffelt in Ballnähe hat, um die zweiten Bälle zu gewinnen und Augsburg damit den erwünschten einfachen Raumgewinn zu verwehren.

Vorsicht vor Augsburgs Kopfballstärke im Strafraum! Auch ohne die immer noch verletzten Leistungsträger Alfred Finnbogason, Jeffrey Gouweleeuw und Kevin Danso bleibt Augsburg im Offensivkopfball eine Macht. Schon elf Saisontore per Kopf sind die meisten der Liga, dazu kommen die Flankenläufe vom Max, die brandgefährlich sind.

Augsburgs Spiel ist sehr flügellastig. Das wiederum macht es etwas leichter, dagegen zu verteidigen, weil man den Gegner an der Seitenlinie gut abdrängen, die Dynamik rausnehmen und Angriffe abwürgen kann. Werder sollte auf die doppelten Flügelpärchen der Augsburger (Außenverteidiger plus Flügelstürmer) entsprechend mit hoher Präsenz in den Halbräumen und auf den Flügeln reagieren.

Augsburg muss auf Grund zahlreicher Ausfälle in der Abwehr enorm improvisieren. Gojko Kacar hat wenig Spielrhythmus, Rani Khedira spielt als Sechser in der Innenverteidigung, Jonathan Schmid als gelernter Stürmer rechter Verteidiger. Das gesetzte Sechserpärchen Baier-Khedira ist damit gesprengt. Das könnte durchaus zu einigen Abstimmungsproblemen führen, gerade dann, wenn Werder seine Achter ins Spiel bringen kann. Augsburgs Pressingplan sieht eine direkte Zuordnung in den Halbspuren jedenfalls nicht vor.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: