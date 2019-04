„Das darf einfach nicht sein“

Nach dem 1:4 gegen Fortuna Düsseldorf hat sich Nuri Sahin über die mangelnde Kommunikation mit den Schiedsrichtern auf dem Platz beklagt - und sich in Rage geredet.

An die Möglichkeit, in Düsseldorf doch zumindest noch einfach zu punkten, hat Florian Kohfeldt lange geglaubt. Drei, vier Mal, sagte er nach Spielschluss, war da das Gefühl, die Partie könne sich aus Bremer Sicht zum Guten wenden. Sehr viele Chancen habe er gezählt, sagte Kohfeldt, bevor es dann doch den endgültigen K.o.-Schlag gab: „Wenn wir das 4:1 nicht kriegen und schießen eins, dann geht da noch etwas.“

Dass der Treffer zum 4:1 überhaupt zählte, ist zumindest umstritten. Düsseldorfs Dawid Kownacki spielte, am Boden liegend, im Vorlauf des Tors den Ball mit der Hand. „Dass der Ball an der Hand war, da gibt es keine Zweifel“, sagte Frank Baumann. „Für mich hat er sich dadurch einen Vorteil verschafft.“ Allerdings wurde die Entscheidung überprüft – und für richtig befunden.

Baumann sagte das ganz nüchtern, ohne den Versuch, die Niederlage an dieser Entscheidung festmachen zu wollen. „Es war keine klare Fehlentscheidung, und daran lag es auch nicht“, sagte er. Und fügt dann mit einem ironische Grinsen an: „Und am Videoassistenten sowieso nicht.“

Kritik ja, Schuldzuweisung nein

Werder und die Schiedsrichter, dieses Thema zieht sich fast durch die gesamte Saison. Es gab viele Spiele, in denen sich die Bremer nicht gerecht beurteilt fühlten. Der vorläufige Höhepunkt war die Fehlentscheidung im Pokalhalbfinale gegen Bayern, als die vorgesehene Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Videoassistent ausblieb.

Ungewohnt offene Kritik an den Schiedsrichtern, wenngleich es dabei nicht um Fehlentscheidungen ging, äußerte Nuri Sahin nach dem Spiel in Düsseldorf. „Was mich extrem aufregt, ist, dass man mit denen nicht reden kann. Ich bin wirklich ein ruhiger Zeitgenosse, aber wenn ich mit ihm reden will und er guckt mich nicht einmal an – dann könnte ich vor Wut kochen“, sagte Sahin. „Das geht nicht, das darf einfach nicht sein.“

Spieler, Trainer, Manager, sie alle lassen sich nicht gerne zu Schiedsrichtern zitieren. Einerseits aus Sorge, es könne als Ausrede für die Niederlage gewertet werden, und sich dafür eben mit dem Schiedsrichter das günstigste Opfer auszuwählen. Anderseits rücken Beschuldigte für gewöhnlich zusammen, und Schiedsrichter könnten auf dauernörgelnde Kritiker mit besonders kleinlicher Regelauslegung reagieren. Deshalb bekommen Journalisten die wahre Meinung oft nur mit dem Hinweis serviert, diese Worte seien nicht als Zitat zu verwenden.

Aus Sahin, einem kontrollierten, reflektierten Fußballer, purzelten die Worte nur so heraus, und er konnte sich nicht bremsen. „Ein bisschen Menschlichkeit, ein bisschen Kommunikation gehört dazu. Ich weiß nicht, ob das Selbstschutz der Schiedsrichter ist, aber mich regt auf, dass man mit ihnen nicht reden kann.“ Auch er bezog in seine Kritik ausdrücklich alle Schiedsrichter ein, nicht nur Benjamin Cortus, der die Partie in Düsseldorf leitete. Auch Sahin war wichtig, nicht die Schuld verschieben zu wollen: „Wir haben genug Fehler gemacht, es lag sicher nicht am Schiedsrichter, dass wir das Spiel verloren haben.“

Und doch sitzt der Stachel tief, von den Schiedsrichtern nicht als Gesprächspartner gesehen zu werden. Zuhause, sagte Sahin, würde er ein solches Verhalten nicht durchgehen lassen: „Wenn mein Sohn mit jemandem redet und ihn nicht anguckt – das will ich jetzt nicht aussprechen – das darf nicht sein.“

Wer war euer „Man of the Match“ gegen Düsseldorf?