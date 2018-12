Das Anti-Druckspiel

Gegen Hoffenheim und Leipzig geht es um die sportliche Bilanz der Hinrunde. Werder kann dranbleiben an den Plätzen der Europa League, es droht aber auch der Absturz ins graue Mittelmaß.

Es ist angerichtet: 20.30 Uhr am Mittwochabend gegen Hoffenheim, letztes Heimspiel des Jahres, ein Weihnachtsbaum statt Raute auf dem Trikot, und das Flutlicht brennt im Weserstadion. Florian Kohfeldt weiß, was das bedeutet: „Eine besondere Atmosphäre, die uns anspornt. Es ist ein besonderes Spiel.„ Und natürlich will die Mannschaft die Zuschauer beschenken: „Wir wollen uns mit Punkten von unseren Fans verabschieden.“

Wir wollen, sagte Kohfeldt, von müssen war nicht die Rede. Das letzte Heimspiel davor, ebenfalls um 20.30 Uhr unter Flutlicht gegen Fortuna Düsseldorf, war auch etwas Besonderes. Aufgrund der Atmosphäre, und aufgrund der klaren Zielsetzung: es war ein Spiel, das unbedingt gewinnen werden musste. Kohfeldt forderte das vor der Partie gegen Düsseldorf deutlich ein, er sprach von einem Pflichtsieg in einem Druckspiel. Jetzt, vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim, ist die Situation ähnlich, und doch eine andere für den Trainer.

„Ich habe ein Spiel hervorgehoben, das gegen Düsseldorf. Da habe ich offen gesagt, dass wir gewinnen müssen. Damit ist das abgeschlossen„, sagt Kohfeldt. Düsseldorf war Düsseldorf, eine Zuspitzung der Bedeutung der Partie gegen Hoffenheim lehnt er ab. „Ich möchte das Spiel nicht zu hoch hängen. Wie alle Spiele ist auch das ein wichtiges für uns.“

Nur die Ruhe

Kohfeldt und auch Frank Baumann waren auf der Pressekonferenz zum letzten Heimspiel am Dienstag darum bemüht, Druck herauszunehmen statt zusätzlichen aufzubauen. Es sei ein besonderes Spiel, aber mehr wegen des Drumherum als der sportlichen Bedeutung. „Natürlich ist es schön, Weihnachten mit einem guten Gefühl feiern zu können„, sagt Baumann. Ein Gefühl, dass durch einen Sieg gegen Hoffenheim entstehen würde. „Aber für unsere Ausrichtung der gesamten Saison spielt das keine Rolle.“

Auch bei einer Niederlage gegen Hoffenheim und in Leipzig gilt es, das Ganze im Blick zu behalten, wollte Baumann damit sagen. Kohfeldt und Baumann wollen bei noch zwei ausstehenden Spielen keine Bilanz ziehen, was durchaus verständlich ist. Sie wollen aber auch keine negative Bilanz ziehen, falls keiner der sechs noch zu vergebenden Punkte auf dem Bremer Konto landet. „Wir werden, unabhängig von den letzten beiden Spielen, besser dastehen als vergangenes Jahr", sagt Baumann. Und es klang ein Ausrufezeichen am Ende des Satzes mit.

Wohin führt der Weg?

Das ist ohne Zweifel richtig. Vor einem Jahr hatte Werder nach 17 Spieltagen 15 Punkte auf dem Konto und steckte tief im Abstiegskampf. Holt Werder gegen Hoffenheim und Leipzig keinen Zähler mehr, wären es nach Abschluss der Hinrunde 21 Punkte, sechs mehr als vor einem Jahr. Die Frage ist, ob das eine gute Bilanz wäre angesichts der Investitionen des Sommers und formulierten Ziele, oder doch eher eine mäßige. Werder würde dann nicht um den Klassenerhalt bangen, Werder wäre aber auch weit entfernt vom Ziel Europa League. Werder wäre Mittelmaß.

Das wissen auch die Verantwortlichen Kohfeldt und Baumann, weshalb es wenig überraschend ist, dass sie der Frage nach einer Bilanz ausweichen versuchten. „Wir sind in einer Position, die alle Möglichkeiten offen lässt„, sagt Kohfeldt, um kein negatives Szenario zuzulassen. Trainer und Sportchef verweisen darauf, was aufgrund der aktuellen sportlichen Lage noch möglich ist: “Wir können mit einem Sieg ein Spitzenteam wie Hoffenheim in der Tabelle hinter uns lassen„, sagt Baumann. Und Kohfeldt fügt an: “Das haben wir thematisiert, und es ist ein Ansporn für die Mannschaft.„ Vor allem aber zeige die sportlich gute Ausgangslage eines: „Es eine Bestätigung des Weges, den Werder in letzter Zeit genommen hat“, sagt Kohfeldt. Mit einem Erfolg gegen Hoffenheim oder Leipzig würde Werder auf diesem Weg ein gutes Stück weiter vorankommen.

