Das andere Werder

Thomas Delaney steht vor dem Abschied aus Bremen. Der Däne ist nicht der einzige Spieler, der Werder im Sommer verlassen wird.

Die Bremer Mannschaft, so wie sie in Mainz beim Abpfiff auf dem Platz stand, war schon ein wenig kurios. Theo Gebre Selassie als Innenverteidiger, Maximilian Eggestein rechts an seiner Seite. „Hat ja ganz gut funktioniert“, sagte der aus Personalnot umfunktionierte Eggestein und klang dabei durchaus erstaunt. „So spielen wir hoffentlich nie wieder“, sagte er dann auch noch. Nun ja, so richtig ernst war der zweite Satz nicht gemeint, und doch dürfte darin Wahrheit enthalten sein. Das Werder der kommenden Saison wird sich personell deutlich von dem der gerade zu Ende gegangenen Saison unterscheiden, es wird ein anderes Werder sein. Das liegt nicht am Verletzungspech, es sind andere Umstände, die dafür sorgen. In einigen Fällen ist das gut, in anderen nicht wirklich.

Verzichten müssen wird Werder wohl auf Thomas Delaney, auch wenn der in den vergangenen Wochen realisiert hat, dass es in Bremen eine interessante sportliche Entwicklung gibt. Im Winter stand sein Entschluss zu wechseln fest, jetzt scheint es zumindest eine minimale Chance zu geben, ihn doch noch zu halten, sagen Beteiligte. Delaney selbst wirkt genervt von dem Thema, für welchen Klub er kommende Saison auflaufen werde. „Geschichten, Geschichten, Geschichten“, sagte er zum angeblichen Interesse aus Dortmund. Und überhaupt: „Es gibt nichts Neues.“

Belfodil geht

Ob es Interesse aus Dortmund gibt, wissen sie bei Werder nicht, im Klub gehen sie von einem Wechsel nach England aus. Weil es lang gehegter Traum Delaneys ist, in der Premier League aufzulaufen. Und weil Dortmund derzeit nicht mal einen Trainer hat, der Delaney seine Rolle in Borussias sportlicher Zukunft erklären könnte. Andererseits sind beim BVB jetzt Matthias Sammer und Sebastian Kehl am Werk, selbst einst Mentalitätsspieler wie Delaney einer ist. Sammer und Kehl wissen, wie wichtig Delaney für eine Mannschaft sein kann. Dortmund würde durchaus Sinn ergeben. Und Dortmund kann mit der Champions League punkten, die interessierten englischen Klubs nicht. Zumindest noch nicht.

Die Zeichen bei Delaney stehen auf Abschied, das wissen alle im Klub, auch wenn sie nicht offen darüber sprechen mögen. Im Gegenzug dürfte eine Summe jenseits der 20 Millionen als Ablöse in die Kasse fließen. Geld, mit dem Werder einen neuen Delaney kaufen kann und auch kaufen würde. Dass Frank Baumann dabei ein gutes Händchen hat, dafür gibt es gute Beispiele im Kader, nicht zuletzt Delaney selbst. Vielleicht hat Baumann den Nachfolger längst im Blick.

Gar nicht mehr mitgereist zum letzten Spiel war Ishak Belfodil. „Was er angeboten hat – unabhängig davon, ob es an seiner Einstellung lag oder er nicht in der Lage war –, hat mich nicht überzeugt“, sagte Florian Kohfeldt zur Erklärung. Belfodil, ohnehin nur bis Saisonende von Standard Lüttich ausgeliehen, wird Werder verlassen. Dabei gab es Phasen, in denen ein Kauf des Stürmers für gut sieben Millionen Euro ernsthaft diskutiert wurde. Es blieben aber immer Zweifel, beispielsweise an seinem Umgang mit der Tatsache, kein Stammspieler zu sein. Belfodil hat damit gehadert, öfter mal auf der Bank sitzen zu müssen. Nicht zuletzt ging es um die Rolle seines Beraters Mohamed Al Faiech, die Werder nicht gefiel. Sie halten ihn schlicht für schlecht beraten.

Johannssons Zukunft offen

Berater spielen auch bei Yuning Zhang eine Rolle, welche genau, ist unklar. Der Chinese könnte zum Spielball der verschiedenen Interessen werden, die es um ihn herum gibt. Einige würden Zhang gerne in China spielen sehen, wo er einen Marktwert von 25 Millionen Euro haben soll. Der chinesische Besitzer von West Bromwich, wo Zhang bis 2020 unter Vertrag steht, möchte ihn an einen europäischen Klub verleihen. Und Familie Zhang, Vater Quancheng und Sohn Yuning, könnten sich vorstellen, es weiter in Bremen zu versuchen. Eine Rolle wird spielen, ob Zhang kommende Saison eine Spielerlaubnis für die Regionalliga erhält. Dann ist vorstellbar, dass er bei den Profis trainiert und in der vierten Liga zum Einsatz kommt. Anderenfalls wird der Leihvertrag ein Jahr vor dem Ende aufgelöst.

Gehen wird auch Justin Eilers, dessen Zeit nach zwei Jahren endet, ohne seit Sommer 2016 in der Bundesliga zum Einsatz gekommen zu sein. Eilers hatte unglaubliches Verletzungspech. Luca Caldirola und Robert Bauer haben noch ein, beziehungsweise zwei Jahre Vertrag, sollen und wollen aber wechseln. Aron Johannsson würde Werder abgeben, aber er hat schon mehrfach Wechsel-Optionen ausgeschlagen. Einen sportlichen Wert stellt Johannsson dar, mit Josh Sargent und Johannes Eggestein bekommt er im Sturm aber auch weitere Konkurrenz. Diese Personalie wird sich wohl erst gegen Ende der Wechselfrist entscheiden.

Kruse ziert sich

Und dann ist da noch eine Personalie, wohl die wichtigste im Klub. Max Kruse hat ein weiteres Jahr Vertrag, und den wird er auch definitiv erfüllen. Aber was kommt dann? Baumann, so ist es zu hören, hat schon häufiger versucht, Kruse an den Verhandlungstisch zu bekommen, bisher ohne Erfolg. Kruse ziert sich, er will sich noch nicht festlegen, sondern sich viele Optionen offen halten. Kruse, nicht ohne Grund ein erfolgreicher Pokerspieler, lässt sich nicht in die Karten schauen.

Abstiegskampf ist da wenig hilfreich, sportliche Ambitionen hingegen schon. Welche das in der kommenden Saison sind, wird sich erst nach dem Start zeigen. Werder kann aber etwas bieten, was in der Form kein anderer Klub bieten kann: bei Mannschaft und Anhängern eine herausragende Rolle innezuhaben, eine Art Heldenstatus. In anderen Klubs müsste er sich den erst erspielen oder mit anderen teilen. Die Frage ist nur, und das wissen sie bei Werder auch nicht so recht, welche Bedeutung der Pokerspieler Kruse diesem Status beimisst.