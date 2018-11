„Das Abklatschen war ein komisches Gefühl“

Pia Wolter hat lange für Werder gespielt, am Sonntag stand sie nun auf der anderen Seite. Mit Wolfsburg gewann die 20-Jährige 3:0 gegen ihren Ex-Klub. Wie sie das Spiel erlebt hat, erzählt Wolter im Interview.

Pia Wolter, wie haben Sie die Rückkehr nach Bremen erlebt?

Pia Wolter: Natürlich positiv. Es war schön, gespielt zu haben und hat Spaß gemacht gegen die alten Mitspielerinnen – mit einem guten Ende für uns.

Sie sprachen vorher von einem komischen ­Gefühl, das Sie begleiten würde. Konnten Sie das ausblenden?

Im Spiel ist mir das gut gelungen. Aber danach, als ich beim Abklatschen in all die bekannten Gesichter gesehen habe, war es schon komisch. Und dann in den Bus nach Wolfsburg zu steigen, irgendwie auch.

Verlief die Partie ansonsten wie erwartet?

Wir hatten schon damit gerechnet, dass Werder tief stehen würde und wir Geduld brauchen. Das frühe 1:0 hat uns dann in die Karten gespielt.

Eigentlich war ein deutlich höherer Sieg des VfL erwartet worden. Wie ist die Stimmung in Ihrer Mannschaft?

Sie ist gut, wir können zufrieden sein. Unser Ziel war, zu null zu spielen und unverletzt zu bleiben. Wir haben ja am Mittwoch gegen ­Atletico Madrid bereits das nächste Spiel in der Champions League.

Hilft das respektable Ergebnis ihrem alten Team auch weiter?

Ich hoffe es. Aus so einem Ergebnis kann man doch viel Positives ziehen. Eigentlich ist man irgendwann kaputt, wenn man so tief steht und ständig verteidigt. Aber sie haben das gut zu Ende gespielt. Auf diese starke Einstellung kann man aufbauen.

Pia Wolter (20)

feierte 2014 ihren Einstand in Werders erster Frauen-Mannschaft. Sie wechselte im Sommer nach Wolfsburg und kam in Bremen zum ersten Bundesliga-Einsatz für den VfL.