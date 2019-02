Darum wirbt Werder noch für Germania

Anfang Februar hatte die Fluggesellschaft Germania Insolvenz angemeldet, dennoch wurde während des Augsburg-Spiels noch für sie geworben. Werders Mediendirektor erklärt in der „Bild“ wieso.

Die Fluggesellschaft Germania ist pleite und musste Anfang Februar den Flugbetrieb mit sofortiger Wirkung einstellen. Dennoch gab es am Sonntag während des Spiels gegen Augsburg Bandenwerbung des Unternehmens (Foto) im Weserstadion zu sehen. Werder hat sich laut „Bild“ unmittelbar nach Bekanntwerden der Insolvenz an den Insolvenzverwalter gewandt, um zu klären, ob der Sponsoring-Vertrag weiterhin Bestand haben soll oder nicht. „Bis zum Spiel am Sonntag ist dazu keine Antwort bei uns eingegangen“, erklärte Werders Mediendirektor Michael Rudolph in der „Bild“. „Bis zu einer Rückmeldung sehen wir uns in der Pflicht, die vereinbarten vertraglichen Inhalte zu erfüllen. Und dazu zählt auch die Präsenz auf der Werbebande“, erklärte Rudolph.

Den ganzen Artikel gibt es in der aktuellen Ausgabe der „Bild“.