Darum wäre ein Klaassen-Transfer sinnvoll

Werder möchte Davy Klaassen verpflichten. Für den Niederländer müssten die Grün-Weißen tief in die Tasche greifen. Gut angelegtes Geld, meint Mein-Werder-Reporter Marc Hagedorn.

Werders Interesse an Davy Klaassen beflügelt die Fantasie der Fans. Das wäre doch was, ein Spieler dieser Größenordnung bei Werder. Frank Baumanns Satz, gesagt am Mittwoch am Trainingsplatz, beflügelt ebenso die Fantasie. „Wir haben immer gesagt, dass wir das machen, was wir für sinnvoll und vernünftig erachten“, sagte Werders Sportchef, ohne sich damit direkt auf Klaassen zu beziehen.

Es ist trotzdem ein Satz, der Spielraum für Interpretationen lässt: Macht ein Klaassen-Transfer Sinn? Sportlich auf jeden Fall. Auch wenn der Spieler beim FC Everton als gescheitert gilt, sind seine Qualitäten unbestritten: Der 25-Jährige ist laufstark, mannschaftsdienlich und kam mit der Empfehlung zu Everton, zuvor bei Ajax Amsterdam 44 Tore geschossen und 30 Torvorlagen gegeben zu haben. Dazu kommt der 16-fache Nationalspieler auf über 40 Einsätze in Champions- und Europa League. Keine Frage: Klaassen wäre sportlich ein Gewinn.

Signal für den Aufbruch

Aber wäre eine Investition in der Größenordnung – geschätzte 15 Millionen Euro Ablöse plus Jahresgehalt von über drei Millionen Euro – auch vernünftig? Klaassen wäre der mit Abstand teuerste Werder-Einkauf aller Zeiten – ein Risiko, ganz klar, aber auch ein starkes Signal in Zeiten, in denen die Bundesliga-Klubs hinter den Bayern, dem BVB und Leipzig immer enger zusammenrücken. Eine Klaassen-Verpflichtung würde für Aufbruchstimmung sorgen, ähnlich wie vor zwei Jahren, als Werder für Max Kruse und Serge Gnabry tief in die Tasche griff.

Damals blieb der große Schub bei Werder zwar trotzdem aus. Jetzt aber stehen die Zeichen gefühlt besser: Werder hat einen guten jungen Trainer. Werder hat sich in diesem Sommer personell schon verstärkt und kommt aus einer guten Rückrunde. Kurz: Klaassen könnte das entscheidende Puzzlestück sein, um aus einer ordentlichen Werder-Mannschaft eine gute zu machen.

