Darum verzögert sich Klaassens Nationalelf-Rückkehr

Davy Klaassen muss weiter auf eine erneute Nominierung für die niederländische Nationalmannschaft warten. Bondscoach Ronald Koeman gab gegenüber „Voetbal International“ eine Einschätzung zu dem Bremer ab.

Am 10. Oktober 2017 hatte Werders Davy Klaassen seinen bislang letzten Einsatz für die niederländische Nationalmannschaft. Das wird sich in diesem Jahr auch nicht mehr ändern, denn auch in der aktuellen Länderspielpause gehört der 25-Jährige nicht der „Elftal“ an. Abgeschlossen ist das Thema aber keineswegs. Das machen Aussagen von Bondscoach Ronald Koeman gegenüber dem niederländischen Fußball-Magazin „Voetbal International“ klar.

„Davy war ein Diskussionspunkt. Wir haben auch Werder-Spiele gesehen. Ich wollte aber im Vergleich zu den vorherigen beiden Länderspielen nicht zu viel verändern“, wird Koeman zitiert. Klaassen sei laut dem Nationaltrainer ein Spieler, den er sich ansehe. Das habe man lange nicht mehr gemacht, erklärte der 55-Jährige.

Koeman war während der Zeit, als Klaassen vom FC Everton verpflichtet wurde, Trainer des Premier-League-Klubs. Bis zur Entlassung des heutigen Bondscoaches stand Klaassen bei Ligaspielen immer mindestens im Kader von Everton, kam zu vier von möglichen acht Einsätzen. Eine Partie verpasste der Mittelfeldspieler wegen einer Fußverletzung. Nachdem Koeman weg war, stand der jetzige Bremer 20 Spiele in Folge nicht im Kader der „Toffees“, obwohl er fit war.

