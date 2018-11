Darum tut sich Kruse so schwer

Max Kruse ist in dieser Saison noch nicht der Spieler, der für Werder den Unterschied macht. Im Leistungsnachweis zur Partie gegen Nürnberg zeigt sich, weswegen Werders Kapitän sich schwertut.

Von einem Fehlstart zu sprechen, wäre vermessen: Es gab Jahre, in denen wäre Werder heilfroh über fünf Punkte nach drei Spielen gewesen. Noch immer sind die Grün-Weißen in dieser Saison ungeschlagen. Und dennoch ebbt die Aufbruchsstimmung des Sommers allmählich ab: Gegen Hannover und Nürnberg verpasste das Team von Florian Kohfeldt Heimsiege, die es sich fest vorgenommen hatte, in Frankfurt rettete ein Freistoßtor in der Nachspielzeit einen Sieg, der trotz einer ganzen Stunde in Überzahl schon verspielt schien.

Während dieser drei Begegnungen blieb Kapitän Max Kruse ohne Torerfolg, auch eine Vorlage gelang ihm nicht. Das sei „natürlich nicht in Ordnung“, meint der Angreifer selbst. Ein Grund zur Panik ist Kruses Flaute wohl nicht: Auch Topstürmer haben immer wieder schwächere Phasen. Drei Spiele sind eine zu kleine Stichprobe, um einen langfristigen Trend abzuleiten. Dennoch zeigte die Partie gegen den FCN exemplarisch, warum sich der eigentliche Klassespieler Kruse derzeit so schwertut.

Einerseits drängt sich der Eindruck auf, dass es Werders Kapitän derzeit nicht gelingt, über 90 Minuten die anspruchsvolle und laufintensive Arbeit als vorderster Pressingspieler auf demselben Level durchzuziehen. „Die erste halbe Stunde war nahe an dem, was wir uns vorstellen“, hatte Trainer Florian Kohfeldt noch gelobt. Während dieser Spielphase hatte Werder die Gäste immer wieder früh unter Druck gesetzt: In der zwölften Minute etwa, als Kruse ein Versuch aus der zweiten Reihe abrutschte, fiel es Werders Sturmspitze noch leicht, sofort zum Sprint anzusetzen, um vor dem Nürnberger Abstoß seine Position im hohen Pressing neben Davy Klaassen wieder einzunehmen.

Mit fortlaufender Spieldauer wurden solche Szenen seltener: Nach 90 Minuten waren von den Bremer Feldspielern, die auch durchgespielt hatten, nur die Innenverteidiger Niklas Moisander und Milos Veljkovic weniger gelaufen als Kruse. Dessen 10,4 Kilometern steht der Top-Wert von 12,6 Kilometern seitens Klaassen gegenüber. Zweifellos ist die Arbeit gegen den Ball vor allem ein mannschaftstaktischer Aspekt und nicht Kruse allein zuzuschreiben – Luft nach oben besteht läuferisch aber dennoch.

Wechselhafter Spielmacher

Auch spielerisch gelingt Kruse derzeit noch bei Weitem nicht alles. Mit 84 Ballkontakten war Werders Kapitän gegen Nürnberg einmal mehr omnipräsent, acht angekommene lange Bälle sind der Bremer Top-Wert und auch die Passquote von 84,6 Prozent kann sich sehen lassen. Allerdings steht Kruse vor dem Problem, nahezu ausschließlich mit dem Rücken zum gegnerischen Tor spielen zu müssen.

Ein wendiger Dribbler könnte sich unter Gegnerdruck regelmäßiger drehen und mit Blick zum Tor attackierende Pässe spielen. Kruse kann sich diesen Raum in engen Szenen nicht so einfach selbst schaffen, er greift häufig zum Rückpass. Zwar hält er das Bremer Ballbesitzspiel im Fluss und zwingt die Abwehrreihen dazu, auf seine Bewegungen zu reagieren, allerdings müssen dann auch die Anschlussaktionen passen: Der öffnende Ball bleibt an den tiefer positionierten Spielern hängen, die Außenspieler müssen in den Strafraum einstarten.

Derzeit greifen die Automatismen bei Werder noch nicht ineinander: Nur einen Ball spielte Kruse aus dem Spiel heraus in den Strafraum. Martin Harnik fand Kruse mit seinen Zuspielen lediglich zweimal, obwohl der Österreicher mit seiner Robustheit und seinem Zug zum Tor für die Rolle als Zielspieler prädestiniert wäre. Auch das Zusammenspiel mit Davy Klaassen muss noch wachsen. Ein blindes Verständnis wie das mit dem derzeit verletzten Fin Bartels sucht man im Moment vergebens, entsprechend wenig Torgefahr entwickelt Werder bislang.

Ein weiterer Unterschied zu den großen Tagen des Duos Kruse/Bartels ist der, dass Werder in dieser Saison bislang stets die Hoheit über den Ballbesitz hatte: In keiner Partie fielen die Spielanteile unter 55 Prozent. Entsprechend selten fand man Situationen vor, in denen der Gegner aufgerückt war und sich Konter angeboten hätten. Für Umschaltsituationen hat Kruse in der Vergangenheit ein feines Gespür bewiesen – womöglich wird Werders Kapitän wieder wertvoller, wenn der Spielstil des Gegners ihm eher entgegenkommt.

Braucht es einen zweiten Stürmer?

In den bisherigen Spielen kam stattdessen immer wieder Kruses Schwäche in der Strafraumbesetzung zum Tragen: Mit dem Kapitän als Alleinunterhalter im Zentrum und weit ausweichendem Aufbauspieler im Mittelfeld fehlte dem Bremer Ballbesitzspiel die letzte Präsenz in der Box, bis in der Schlussphase mit Claudio Pizarro ein echter Stürmer eingewechselt wurde. Eventuell könnte in den kommenden Heimspielen gegen Gegner, denen man sich fußballerisch überlegen wähnt, die Mittelfeld-Raute wieder eine Alternative werden.

Trotz aller Erklärungsansätze: Manchmal braucht es einfach ein Erfolgserlebnis, damit ein Spieler wieder zur Form findet. Gegen Nürnberg fehlte Kruse in vielen Situationen einfach die Selbstverständlichkeit oder das nötige Quäntchen Glück: Etwa in der 15. Minute bei einem abgefälschten Schuss ans Außennetz, den der Stürmer an guten Tagen souverän im Tor untergebracht hätte. Bei Werder wird man sich wünschen, dass Kruse bald wieder einen solchen Tag erwischt: Im Rennen um Europa wird es einen Kapitän in Topform brauchen.

